Crédito: Lo que debe tener en cuenta antes de hacer un avance con su tarjeta

Si necesita dinero en efectivo, es importante considerar otras opciones antes de pedir un avance por medio de una tarjeta de crédito, pues si bien las tarjetas de crédito son una herramienta financiera para comprar, pagar servicios y obtener dinero en efectivo hay que tener claros los costos que generan los intereses.

Antes de tomar la decisión de hacer un avance, recuerde que las tasas de interés de los avances por medio de las tarjetas suelen ser mucho más altas que las tasas de interés de los préstamos personales o de los créditos de consumo.



Además, los avances suelen cobrar una comisión por transacción, así que no es una buena opción hacer un avance con tarjetas de crédito solo porque necesita más dinero para el cierre del mes.



Y la idea podría ser peor si no se tienen en cuenta los costos asociados.



Solo con las tasas de interés que están en 30 por ciento anual sobre el dinero que

sacaría en efectivo pagará mucho más que si solicitara un crédito.



Por ejemplo en el caso de que haga un avance de $1'000.000, pagará $300.000 en intereses durante un año si no paga el saldo completo.

​

Algunas tarjetas además pueden tener costos ocultos como una tarifa mensual por mantener un saldo pendiente en el avance, también están las comisiones por transacción.

Antes de solicitarla debe analizar la cuota de manejo y la tasa de intéres. Foto: iStock

Si necesita dinero en efectivo, es importante considerar otras opciones antes de tomar esta decisión porque muchas veces como se trata de sumas cuantiosas, los usuarios pueden encontrar complicaciones para devolver el dinero, más si no es el único gasto que tienen.



Par mantener una salud financiera óptima es recomendable que tenga presente la capacidad de endeudamiento, que haga un análisis detallado de las condiciones del préstamo y así evite caer en ciclos de endeudamiento que podrían tener efectos adversos.



El tomar una decisión informada y luego de considerar costos asociados es un pilar de la economía personal que permite elegir alternativas más saludables para su estabilidad financiera.

Si tienes preguntas o comentarios o quieres que escribamos un tema para ti, envía un correo, muy concreto y sin anexos, a Laules@eltiempo.com

