Las tarjeta de crédito es un implemento que ha servido a millones de personas alrededor del mundo para pagar montos o comprar productos y pagarlos posteriormente. Al ser de crédito” depende del cupo que le ofrezca su entidad bancaria al revisar su historial financiero y las ganancias que usted ostenta mensualmente para hacerse cargo de la responsabilidad.



Esta es usada principalmente para realizar transacciones en línea por medio del denominado E-commerce o en locales físicos.



“Una de las principales ventajas es que se pueden utilizar para ayudarle a manejar el flujo de efectivo a corto plazo al permitirte realizar compras sin usar tu propio dinero. Con una tarjeta de crédito, podrá usar para sus compras el crédito que te otorga el banco, y posteriormente realizar los pagos correspondientes al banco directamente”; expresa la página principal de Scotiabank.



Cada usuario tendrá un número de identificación y una clave CCV para que sus dinero y sus productos bancarios estén seguros. Estas cifras están conformadas entre 16 o 19 digitos dependiendo del banco que otorga el cupo y el plástico.



Estos valores serán lo que usted podrá utilizar para hacer compras en internet u otros comercios.



“Entre las ventajas de tener una tarjeta de crédito, esta en los beneficios como acumulación de puntos, descuentos en tiendas específicas, seguro de viaje, protección de compra y una garantía de protección contra el fraude. Una tarjeta de crédito también le permite sacar dinero en efectivo (también conocido como adelanto en efectivo o retiro en efectivo) de un cajero automático”; agrega la entidad bancaria.



Las tarjetas de crédito le permiten hacer compras sin necesidad de usar dinero en efectivo. Foto: iStock

¿Cómo saber el número de su trajeta por internet?



En muchas ocasiones se suelen dejar las tarjetas de crédito en casa para evitar compras innecesarias o sufrir robos que puedan perjudicar su vida crediticia. Sin embargo, en algunos casos se hace inevitable realizar algunas transacciones sin tener el plástico a la mano.



¿Cómo ver mis productos en línea? Esto lo puede realizar desde las aplicaciones de su entidad bancaria de confianza. Por lo general, encontrará una sección que dice “Tarjetas”. Allí, tendrá la posibilidad de ver sus cuentas activas, deudas y los números de seguridad de las mismas.



Lo usual es encontrar los últimos cuatro dígitos de sus tarjetas, no obstante, ingresando al contrato de cada una de sus obligaciones podrá ver la cifra completa. Por otro lado, si no le permite ver el resto de dígitos podrá comunicarse con un funcionario de atención al cliente, quien le hará algunas preguntas de seguridad para otorgarle sus datos.



Pago de compras. Foto: iStock

