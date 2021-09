Tarjeta de crédito: trucos para evitar que se la nieguen

Los bancos constantemente actualizan sus condiciones, tasas y mediciones para otorgar una tarjeta de crédito en Colombia. Y para muchas personas los créditos bien manejados son una herramienta muy útil en sus finanzas personales.



Las centrales de riesgo cuentan con una serie de consejos y recomendaciones para que las personas sepan cómo pueden mantener su calificación crediticia alta y cuáles son los aspectos que se analizan a la hora de obtener una tarjeta de crédito en Colombia.

En general, para obtener un crédito, expertos de centrales de riesgo como Datacrédito revelan algunos consejo para evitar que se lo nieguen, incluidas las tarjetas de crédito:



1. Tenga en claro para qué se endeuda. Muchas veces aceptamos un crédito sin tener en claro la destinación de esos recursos (un proyecto, emprendimiento, compra o mejora de vivienda, etc.) Especialmente con las tarjetas de crédito, defina muy bien para qué usará el cupo, defina límites al mes según su capacidad de pago.



2. Escoja bien dónde endeudarse . Analice bien el mercado, prefiera entidades bancarias reconocidas y serias, que le confieran calificación y mejora de su historial crediticio. Nada de sitios dudosos o préstamos con condiciones abusivas por fuera de las regulaciones.



De su interés: Cuáles son los trabajos mejor pagados en Colombia en este 2021



3. Ojo, no se sobre endeude. Nunca pida créditos o tarjetas de crédito que superen su capacidad actual de pago. Mucho menos los use para 'tapar' otras deudas, pues presionará su capacidad de pago hasta asfixiarse y se le calificará negativo.



4. Mejore su calificación crediticia. A través de plataformas como Midatacrédito usted puede saber cómo está su calificación crediticia, obtener un diagnóstico de endeudamiento y una revisión total de ese score, para que pueda planear mejor sus solicitudes de créditos.



5. Que su historial crediticio mejore siempre. Cumpla con sus pagos, mantenga una regularidad, un buen hábito de consumo, acorde a su capacidad de pago y de la familia. De ese modo, así no maneje grandes montos crediticios, irá mejorando su historial y calificación. A medida que va creciendo, obteniendo mas ingresos y elevando sus necesidades y planes de inversión, contará con créditos con mejores condiciones y mayores montos cada vez.