Antes de aceptar una tarjeta de crédito, revise si sus ingresos lo permiten

Las tarjetas de crédito se encuentran entre los productos más costosos del sector financiero en términos de tasas de interés. No obstante, el llamado dinero plástico ha sido y, lo es aún, una de las principales puertas de entrada a la banca para miles de personas. Por eso, los expertos en finanzas personales recomiendan hacer un análisis a conciencia sobre la verdadera urgencia de necesidad de contar con una, donde los ingresos mensuales son uno de los principales aspectos a tener en cuenta.



Una vez revisado este aspecto y determinar que se cuenta con los ingresos suficientes para atender las cuotas mensuales que exige este producto, cuando se utiliza como alternativa de crédito y no como medio de pago, debe analizar también un análisis de cuál es la mejor opción en términos de costos, es decir, valor de la cuota de manejo, la tasa de interés que cobra la entidad emisora y el uso que le dará.



Lo del uso tiene que ver si, con los cambios que trajo la pandemia, usted solo requiere un producto digital o necesita uno que funcione también para compras en físico, pues ahora el mercado ofrece ambas alternativas, con diferencias de costos. Debe tener en cuenta, además, que hay plásticos que emiten algunos bancos, en alianza con cierto tipo s de comercios que permiten su uso solo en estos (restaurantes, supermercados, tiendas de calzado, agencias de viajes, entre otros).

Aspectos a evaluar

Para evitar que el uso de las tarjetas de crédito, se le convierta en un dolor de cabeza, los expertos recomiendan seguir las siguientes pautas:



1. No olvide que las tarjetas de crédito no son una extensión de sus ingresos. Los recursos para compras y avances en efectivo que se otorgan a través de los plásticos hay que devolverlos en cualquier momento, por eso lo más sensato es tener control absoluto de este mecanismo.



2. En lo posible, utilice la tarjeta como medio de pago y no como mecanismo de financiación. Si opta por diferir el valor de las compras, procure hacerlo a pocas cuotas para evitar el pago innecesario de intereses.



3. Procure no tener más de una tarjeta en su billetera. Antes de dejarse tentar por los asesores de las entidades que le ofrecen amplios cupos y beneficios de nuevos plásticos, sin usted haberlos solicitado, consulte su bolsillo, analice sus ingresos y gastos mensuales antes de dar una respuesta afirmativa, creyendo que es una oportunidad que no puede dejar pasar.



4. Antes de realizar cualquier compra, analice bien si esta es estrictamente necesaria, si lo mejor es esperar a que cambie la situación económica del país o lo mejor es ahorrar para darse ese gusto más adelante.



5. En situaciones como la actual, evite llevar la tarjeta todo el tiempo en su billetera, así aleja la tentación de emplearla para cualquier compra.



6. No realice avances en efectivo, son la vía más costosa de obtener crédito rápido. Recuerde que la tasa de interés que se aplica a estos avances es la máxima permitida por las autoridades y que a la fecha es del 27,53 por ciento efectiva anual.



7. Evite a toda costa hacer mercado con su tarjeta. Si se trata de una emergencia, difiera su pago a las menores cuotas posibles.



8. Si tiene más de una tarjeta de crédito, nunca realice avances en efectivo para cubrir el pago de la cuota mensual de otro plástico o de otros créditos que tenga. Está demostrado que esta mala práctica genera un efecto de bola de nieve que tarde o temprano se le saldrá de control.



9. No haga uso total del cupo que la entidad le asigna a través de su tarjeta de crédito, pues esto genera un mal mensaje no solo al emisor sino ante las centrales de riesgo, pues denotan un mal control de los gastos y del endeudamiento.



10. Recuerde que una tarjeta de crédito administrada con prudencia se puede convertir en la mejor aliada de una persona, sobre todo, en momentos de dificultades económicas.