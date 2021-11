Esto debe hacer si suspendieron su Ingreso Solidario por devolución del IVA

Dentro de los auxilios y beneficios monetarios que entrega el Gobierno Nacional para ayudar a las familias de menos recursos o mayormente afectadas por la pandemia se encuentran Ingreso Solidario y devolución del IVA, programas a los que no se puede pertenecer al tiempo.

De acuerdo con lo establecido por el Departamento de Prosperidad Social, las personas que pertenecen a Ingreso Solidario no pueden ser beneficiarias de la devolución del IVA.



Sin embargo, en algunos casos hay beneficiarios que son inscritos accidentalmente en la base de datos de devolución del impuesto, por lo que inmediatamente son suspendidos de Ingreso Solidario y no reciben este pago.



En caso de que sí desee recibir la transferencia monetaria de 76 mil pesos correspondientes a la devolución del IVA puede reclamar su giro presentando el documento de identidad en la red de SuperGiros y sus aliados en todo el territorio colombiano.



Por el contrario, de no estar interesado en este beneficio y desear ser reintegrado a Ingreso Solidario, puede llenar los datos del consentimiento informado que dispuso el programa, en el que afirma que fue incluido en el otro auxilio por error y no hará parte de este. Si ya reclamó los 76 mil pesos, estos le serán descontados del próximo pago de Ingreso Solidario.



“Me permito otorgar consentimiento previo, expreso y por escrito para revocar y modificar parcialmente, la Resolución 00762 del 22 de abril de 2021, por medio de la cual se establece el listado de beneficiarios para la transferencia monetaria del primer ciclo de pagos de la Compensación del Impuesto sobre las Ventas - IVA", menciona dicho documento.



Si su hogar fue suspendido de #IngresoSolidario por cobrar #DevoluciónIVA y aún no ha firmado el consentimiento, no se preocupe. Para volver a estar en el programa debe descargar y firmar este documento 👉 https://t.co/w5deipIPg0 y llevarlo a un punto @SuperGIROS_ o red aliada pic.twitter.com/WurfQKR3on — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) November 1, 2021

En este debe registrar su nombre, número de cédula, firma, número celular (si aplica) y correo electrónico (si aplica).



Posteriormente debe presentar dicho consentimiento en un punto SuperGiros, para que validen su retiro del beneficio de devolución del IVA y pueda ser incluido nuevamente en Ingreso Solidario.



Puede encontrar el formato en el siguiente link http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Ingreso-Solidario/Docs/Consentimiento-Informado-IS.pdf

