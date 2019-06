Suspenden la pirámide 'Telar de los sueños' en Villa de Leyva

De nuevo la Superintendencia Financiera de Colombia interviene la pirámide conocida como 'Telar de los sueños' o 'Mandalas de la prosperidad' y que se dirige sólo a mujeres, en este caso de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá.

A través de la resolución 0712 de 2019 la Superfinanciera ordena "suspender de forma inmediata las operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros bajo la modalidad de pirámide al esquema que se promocionaba como 'Tejedoras de Sueños' y que operaba también con los nombres de 'Telar de los Sueños' o 'Mandala'".

La medida que toma la Superfinanciera tiene tres efectos en la práctica: la Alcaldía de Villa de Leyva sellará los lugares donde se desarrolle la actividad, la Superintendencia de Sociedades realizará una intervención administrativa y la Fiscalía General de la Nación adelantará las investigaciones penales a quienes corresponda.



Según la resolución, sólo en Villa de Leyva este esquema logró vincular más de 400 mujeres, "quienes entregaron $ 4'500.000 cada una a título de 'regalo' pero con la expectativa de recibir en 28 días un retorno o 'ganancia' que ascendía a los $ 36'000.000".

Tercera intervención de la Superfinanciera

Esta es la tercera vez que la institución interviene esquemas similares. Lo hizo por primera vez en 2016 en Cartago, Valle del Cauca, y en 2017 en Caloto, Cauca.



Las tres organizaciones, en cabeza de mujeres diferentes, tenían un discurso que mezclaba asuntos como la sororidad (solidaridad entre mujeres) y la "economía solidaria, sagrada o colaborativa" para captar dinero masivamente.



En esta pirámide no existe la venta de ningún bien o servicio, sino que las mujeres 'ascienden' vinculando a otras.

Las invitaciones para participar del 'Telar' circulan vía Internet y, aunque dicen que no existe ningún liderazgo oficial, sino que todas se convierten en 'Hermanas Guardianas', sí se identifican como un movimiento internacional.



Es posible que este u otros esquemas similares operen en otra ciudades del país, de hecho, hace unos meses el proyecto Degeneradas publicó una investigación sobre los 'Mandalas de la Properidad' en Bogotá, por lo que la Superfinanciera mantiene sus campaña de prevención: "No se deje engañar… de eso tan bueno no dan tanto".

Grupos de engaño

Aunque los montos de participación difieren, estos grupos mantienen líneas de 15 mujeres, distribuidas en cuatro niveles que llevan los nombres: agua, tierra, aire y fuego.



Las ocho integrantes de la base que ocupan el nivel más bajo (mujeres fuego) aportan un dinero, como un pago inicial conocido bajo el nombre de regalo, y se lo entregan a la persona que está en el nivel superior (mujeres agua). Cuando dan su aporte, cada nivel asciende al siguiente y la mujer que recibe sale del esquema. Dado que las mujeres que estaban en el nivel dos ascienden a la cúspide, se crean dos nuevas ‘mandalas’, en las que las mujeres deben reclutar nuevas participantes.



Estos esquemas piramidales usan consignas (“Mujeres que toman el control de sus vidas a través de la realización de sus sueños”) y prometen una ganancia en muy corto tiempo, sin ningún intercambio de bienes o servicios, a quienes alcancen un nivel determinado por cumplir con la tarea de afiliar a otras personas para que hagan sus aportes correspondientes, obligatorios, para el ingreso al esquema.



Como ocurre en este tipo de grupos de captación, en el momento en que se disminuye o detiene la participación de nuevas personas, el sistema colapsa y ni las mujeres agua ni quienes le siguen en línea pueden recaudar el dinero prometido.



ELTIEMPO.COM