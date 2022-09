El Superintendente Financiero Jorge Castaño explicó que el escenario del 2022 es positivo porque el sistema de crédito tiene capacidad y estabilidad. Incluso con los choques, al cierre del 2022 se espera que sea un buen año.

"La alerta que envía la Superfinanciera a los hogares y a los colombianos es ser responsables con el uso del crédito, ya sea con tarjetas o con libre inversión, porque se avecinan escenarios en donde el crédito va a ser más caro, se va a volver más costoso y habrán restricciones en acceso al mismo", dijo Castaño.



De igual manera, el superfinanciero señaló que el comportamiento de los deudores sumado a la capacidad del sistema financiero, no genere traumatismo ni en la oferta de crédito ni en los créditos que ya se han desembolsado.



"Cuando crece tanto la cartera es natural que exista un deterioro asociado al crecimiento, entonces lo que no se quiere es tener personas que tengan una capacidad de pago excedida, no pueda atender y hacer el pago de sus obligaciones y al final sea expulsado del sistema", señaló



Además hizo una invitación a las entidades y deudores para que se acerquen a los bancos y revisen las condiciones de los créditos, se puedan redefinir y mantener el hábito de buen pago.



"Los colombianos siguen siendo muy buenas pagas, pues hoy de cada 100 pesos que están prestados en el sistema hay 3 pesos que están en mora y esos son muy buenos indicadores. No es necesario ver un escenario donde nos desbordemos tomando más crédito del que estamos en capacidad de pagar", apuntó.



La superfinanciera empieza a ver una moderación en el uso del crédito de consumo. "La política monetaria hace su tarea, al incrementar las tasa de interés las personas empiezan a pensar si es válido o no endeudarse, también los plazos a los que se están tomando los créditos. Muchas veces las personas prefieren ver el valor de la cuota baja, pero no el plazo y lo extienden en el tiempo más de lo necesario, ahí también debemos ser consientes y si se demora más en el tiempo será más costoso", agregó.



Además Castaño puntualizó que si la expectativa de las tasas de interés es seguir siendo al alza, hay que ser responsables en saber cuándo, a través de que instrumento y para qué es que las personas se van a endeudar. ​

