La economista Miriam Gensowski, con un doctorado de la Universidad de Chicago, desarrolló un estudio en el que analizó las personalidades de los hombres a lo largo de su trayectoria profesional, para así establecer qué rasgos tienen incidencia en sus ganancias anuales.



La experta en los orígenes y consecuencias de la desigualdad se basó en una investigación que empezó hace 100 años, el estudio Terman, la cual ha seguido la información de hombres y mujeres superdotados, con un coeficiente intelectual de al menos 140 puntos.

Gensowski decidió conducir el análisis con la información de los hombres exclusivamente, pues los cambios en las oportunidades laborales para las mujeres han implicado que no haya tantos datos respecto al desempeño profesional de ellas.



De igual manera, gracias al estudio Terman la profesora adjunta de la Universidad de Copenhague logró contar con información de 595 hombres, cuyos salarios quedaron registrados desde sus 18 años hasta los 75.



El Terman consta de una serie de entrevistas a familiares, amigos y profesores a lo largo de sus vidas, además de datos sobre su desempeño educativo y profesional desde que supieron que tenían un coeficiente intelectual de 140 o más puntos.

La personalidad puede cambiar tu salario… después de los 40 años

Las personas con conocimientos en marketing consiguen excelentes salarios. Foto: iStock

Miriam Gensowski encontró que en la etapa temprana de la vida profesional de los hombres, las diferencias entre los rasgos de personalidad no demostraban tener tanta incidencia en los salarios que podían recibir.



“Si uno considera que el efecto de la personalidad de un gerente o jefe de área tiene en la productividad del equipo a su cargo, es claro que hayan diferencias marcadas en esos rangos etarios”, precisó Gensowski sobre los hallazgos del estudio que realizó.



A pesar de que pueda parecer que la personalidad no tiene un impacto en los comienzos de la vida profesional, realmente, lo que resalta el estudio, es que la personalidad tiene un efecto a largo plazo en las ganancias anuales de los trabajadores

Ser agradable no lo lleva tan lejos

La clave del éxito está en tres ejes: ser orientado al detalle, la extroversión y cuán agradable es para los compañeros de trabajo.



La economista explicó que ser muy observador y cuidadoso permite que la productividad del individuo aumente y que eso incide en que pueda ascender en su labor.



De acuerdo a los datos del estudio Terman, la extroversión tiene un impacto significativo en los salarios obtenidos por los hombres. Según los análisis de Gensowski, un hombre introvertido ganaría en promedio 290 mil dólares (alrededor de 1.090 millones de pesos colombianos) menos a lo largo de su vida que sus contrapartes extrovertidas.

En adelante, también se irán registrando más datos sobre las mujeres en áreas profesionales. Foto: iStock

A su vez, ser muy agradable no garantiza que pueda ganar más o recibir ascensos. Es más, los números prueban que las personas más agradables y que tienden a ayudar a sus compañeros constantemente reciben alrededor de 270 mil dólares (poco más de mil millones de pesos) menos en su vida que los hombres que son menos amables.



Una condición que obligatoriamente cambiará cuánto puedan ganar los hombres en sus carreras profesionales es tener algún título de posgrado que lo vuelva más competitivo en el mercado. En particular, si se combinan la extroversión y una maestría, un hombre puede ganar en su vida hasta 760 mil dólares (casi tres mil millones de pesos colombianos) más que un hombre introvertido con el mismo nivel educativo.

¿Y los no superdotados?

Los rasgos de personalidad que tienen una fuerte relación con un desarrollo profesional para los sujetos del estudio Terman son los rasgos que cambian (...) los salarios de un empleado promedio FACEBOOK

Aunque se trate de un análisis basado en un estudio con personas con un coeficiente intelectual bastante por encima del promedio, Gensowski asegura que los hallazgos encontrados igual demuestran una tendencia equivalente en trabajadores promedio.



En Estados Unidos, donde se realizó el estudio Terman, de acuerdo al portal web ‘Datos Mundial’, las personas tienen un coeficiente de 98 puntos. En cambio, en Colombia hay un coeficiente promedio de 82 puntos. El país con las personas más ‘inteligentes’ es Singapur, en donde alcanzan 108 puntos de coeficiente intelectual en promedio.



“Los mismos rasgos de personalidad que tienen una fuerte relación con un desarrollo profesional para los sujetos del estudio Terman son los rasgos que cambian la trayectoria profesional y salarios de un empleado promedio”, finalizó Miriam Gensowski en un artículo sobre el tema en la revista ‘Harvard Business Review’.

