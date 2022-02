Comprar una vivienda, bien sea una casa o un apartamento, es uno de los proyectos más comunes e importantes entre las personas. Sin embargo, embarcarse en esta meta, al tratarse de una decisión tan determinante, requiere tomar en cuenta varios factores de carácter financiero, comercial e incluso legal.



En ese proceso un paso importante será la financiación. Si tomó la decisión de adquirir una vivienda, recuerde que puede recurrir, si es el caso, a las cesantías y a sus ahorros, ya que al momento de adquirir la propiedad nueva, sea a largo o mediano plazo o de manera inmediata, se debe contar con el 30 por ciento del valor de la misma, que corresponde a la cuota inicial.

También se puede acceder a los subsidios del Gobierno. Para ello, se recomienda consultar en los sitios oficiales los beneficios disponibles para vivienda de interés social (VIS) o no VIS, de acuerdo a sus proyecciones y su capacidad financiera, y así establecer a cuáles puede aplicar.



Este año el Gobierno colombiano cuenta con tres opciones. Acá le contamos en qué consisten y quiénes pueden aplicar.

Mi Casa Ya

Busca beneficiar a hogares que tengan ingresos inferiores a cuatro SMMLV ($ 4.000.000). Estos hogares podrán obtener un subsidio monetario de 30 SMMLV ($ 30.000.000) o de 20 SMMLV ($ 20.000.000), dependiendo de sus ingresos, para comprar su vivienda.



Además, recibirán una cobertura a la tasa de interés de cinco puntos porcentuales para viviendas de interés prioritario que no superen los 90 SMMLV ($ 90.000.000) y de cuatro puntos porcentuales para viviendas de interés social de hasta 135 SMMLV ($ 135.000.000) o de hasta 150 SMMLV ($ 150.000.000) para aglomeraciones urbanas cuya población supere un millón de habitantes.



Los hogares podrán comprar la vivienda nueva urbana que deseen, cuyo valor no exceda los 135 salarios mínimos ($ 135.000.000) y para las viviendas ubicadas en los municipios y distritos definidos en el Decreto 1077 de 2015, hasta 150 salarios mínimos ($ 150.000.000). Esta modalidad aplica para hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV ($ 2.000.000), los cuales recibirán un subsidio a la cuota inicial hasta de 50 SMMLV ($ 50.000.000) más el beneficio de cobertura a la tasa de interés.

El subsidio de 'Mi Casa Ya' es para hogares que tengan ingresos inferiores a 4.000.000 de pesos. Foto: iStock

Jóvenes Propietarios

Esta es la nueva apuesta del Gobierno Nacional para facilitar el acceso a una vivienda a la población entre 18 y 28 años de edad. Consta de tres componentes: condiciones preferenciales en el crédito de vivienda de interés social (VIS), garantías para el crédito hipotecario 100 % subsidiadas por el Gobierno Nacional y acompañamiento personalizado durante todo el proceso.



A través del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), se podrá acceder a tasas de interés preferenciales de un dígito, así como a un menor requerimiento de cuota inicial para la compra de VIS. Con respecto a esto último, se podrá financiar hasta el 90 % del valor de la vivienda.



El Gobierno servirá como fiador, a través de una garantía 100 % subsidiada para el crédito de la vivienda de interés social.



Este beneficio aplica para jóvenes con ingresos inferiores a dos salarios mínimos mensuales y únicamente para la compra de vivienda nueva, en el segmento de interés social. Es decir, una Vivienda de Interés Social (VIS) de un precio máximo de 150 SMMLV o de 135 SMMLV, según el municipio en donde se compre.



Subsidio de vivienda FOVIS

Es un aporte en dinero o en especie que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin que tenga que ser restituido por parte de este. Constituye un complemento de su ahorro para facilitarle la adquisición o construcción de vivienda de interés social o el mejoramiento de la misma, y se entrega a los afiliados que tengan constituido un hogar y que sus ingresos sean inferiores a cuatro SMLMV ($ 4.000.000).



Hay dos grupos de hogares que pueden solicitar este subsidio. Por un lado, los hogares afiliados al Sistema del Subsidio Familiar que cuentan con su condición de afiliado a una de Caja de Compensación Familiar. Y por otro, los hogares conformados por trabajadores independientes y del sector informal que son atendidos por una Caja de Compensación Familiar para el cumplimiento de los requisitos.



Entre los requisitos para acceder a este subsidio se encuentran: conformar un hogar que comparta el mismo espacio habitacional; tener ingresos familiares inferiores a cuatro SMLMV; no ser propietario de vivienda, en el caso de compra de vivienda nueva; ser propietario del lote o que el lote sea de la entidad promotora, para los casos de construcción en sitio propio; ser propietario de vivienda con carencias básicas en pisos, techos, etc., en el caso de subsidio de mejoramiento; no haber sido beneficiario anteriormente de un Subsidio Familiar de Vivienda, y no haber sido beneficiario de préstamos del Instituto de Crédito Territorial o del Fondo Nacional del Ahorro.

