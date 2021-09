Los requisitos para para acceder a uno de los 100.000 subsidios de vivienda

En mayo del 2020, el Gobierno anunció que había 200.000 subsidios disponibles (VIS y no VIS) para las personas que quisieran adquirir una casa propia. Actualmente, la mitad de dichas ayudas ya han sido entregadas.



Y es que pese a la pandemia, un auge inesperado se presentó en lo que tiene que ver con la venta de vivienda en el país. Según las cifras disponibles, tanto las entregas de unidades como las preventas están alcanzando el punto más alto de la historia, con lo cual el entusiasmo en el sector es evidente.



El Gobierno ha afirmado que los programas de subsidios que tienen han sido un aspecto fundamental en el aumento de las cifras de ventas. Desde que se puso en marcha la entrega de dichas ayudas, se estima que al día se asignan 425.



En la actualidad, según el viceministro (e) de vivienda, Camilo Quiroz, quedan disponibles 100.000 cupos para acceder a los subsidios. Tenga en cuenta esta información si usted quiere aplicar a uno.

Si su objetivo es tener un subsidio VIS

Así puedes acceder a los 100 mil subsidios para viviendas vis y no vis. Foto: iStock

- Ganar 4 salarios mínimos.



- Si ya aplicó con 'Mi casa ya' no puede acceder a este beneficio.



- No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.



- El valor de la vivienda debe ser hasta máximo 135 salarios mínimos.



- No ser beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación Familiar.



- No haber sido beneficiario de un subsidio otorgado por el Gobierno.



- No haber sido beneficiario a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés.



- Contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda o contar con una carta de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro.

Si su objetivo es tener un subsidio no VIS

- Pueden acceder las personas que quieran. Incluso si se tiene casa propia. Pero se debe comprar una vivienda nueva.



- Si ya es beneficiario del programa 'Mi casa ya' puede acceder a este beneficio solo para adquirir una vivienda no VIS.



- El valor de la vivienda debe ser hasta máximo 430 millones de pesos.



- Todos los colombianos pueden acceder independiente de su nivel de ingreso.



- Debe tener reunida la cuota inicial, debido a que hay un segmento mayor de la población que hace parte de la clase media

Minvivienda ha reiterado que para acceder a los subsidios los colombianos no deben pagar ningún peso por formularios, ni consignar dinero por cupos o trámites. Evite caer en estafas.