Ingreso solidario y familias acción se pueden cobrar hasta enero 30

Hasta el 30 de enero, la oficina de Prosperidad Social del Gobierno anunció que se podrá acceder al giro especial a través de los programas de Ingreso Solidario y Familias en Acción.



Los interesados puden revisar si son candidatos para recibir este giro con su cédula en la página de la dependencia estatal, especial para familias beneficiarias que no están bancarizadas.

En diciembre, Prosperidad Social anunció que estaba en la búsqueda de 232.839 hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario, que no han cobrado las transferencias monetarias que el Gobierno Nacional entrega como apoyo a la población más vulnerable.



Esta búsqueda en los municipios del país se viene adelantando con el apoyo de las alcaldías, madres líderes y juntas de acción comunal.



Son participantes que no se han podido bancarizar y recibir los subsidios al cual tienen derecho.



En conversación con este diario, a finales del año pasado, Susana Correa Borrero, Directora General de Prosperidad Social, dijo que “los departamentos donde más se registra esta inactividad de cobros son Valle del Cauca (25.514 hogares), Antioquia (22.875), Bogotá (21.786), Cundinamarca (17.149), Atlántico (13.909), Norte de Santander (12.724), Nariño (11.257), Santander (10.771) y Cauca (10.147)”.



Ingreso Solidario es un apoyo económico del Gobierno Nacional a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica. Se creó para mitigar en esa población los impactos de la emergencia causada por el covid-19.



Para acceder al programa no es necesario participar de bonos, sorteos o inscripciones de ningún tipo. Al comienzo del programa el Departamento Nacional de Planeación (DNP) focalizó a cerca de 3 millones de hogares que recibirían el subsidio monetario.



Para más información, puede acceder a través de este enlace al nuevo sitio web del programa.



El buzón del servicio al ciudadano es: ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co o a la línea oficial de Prosperidad Social a nivel nacional es 018000951100.



EL TIEMPO.COM y ECONOMIA Y NEGOCIOS