¿Cómo cobrar subsidio de Familias en Acción con Daviplata?

Los subsidios que entrega el Gobierno Nacional a través del programa Familias en Acción, del Departamento para la Prosperidad Social, deberán llegar a unos 2,6 millones de familias en todo el territorio colombiano, según informó esa entidad.

Desde el pasado 15 de mayo se empezaron a entregar los recursos a los ciudadanos que hacen parte del programa. Este pago es el segundo de 2020 y es un apoyo "adicional y extraordinario" que está haciendo el Estado colombiano para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia.



En total, serán entregados más de 743.000 millones de pesos. Prosperidad Social informó que cada familia beneficiada podrá cobrar 145.000 pesos en esta segunda ronda de pagos.

El banco por medio del cual se está entregando el subsidio es Davivienda. Los ciudadanos que estén habilitados para recibir el beneficio podrán consultar cuál es el monto de su abono en la aplicación Daviplata.



Si no pueden ingresar a la app, tienen la posibilidad de hacer su consulta en www.daviplata.com. Allí aparece un letrero que reza '¿Necesita información del pago de su incentivo?', debajo de este hay un botón que dice 'Conozca más aquí'. Allí puede dar clic para acceder a la información.



Más tarde, la plataforma le pedirá el número de su cédula y le entregará toda la información de su incentivo. Si tampoco puede acceder a la página web, puede enviar un mensaje de texto a través de su teléfono móvil al número 85888.

En la página web de Daviplata puede consultar si es beneficiario del incentivo del Gobierno Nacional.

¿Cómo cobrar el subsidio?

Para empezar, Prosperidad Social señala que a los titulares del beneficio se les envía la información acerca de fechas y canales en los cuales podrán cobrar los incentivos, a través de un mensaje de texto que llega directamente a sus celulares.



Si tiene instalada la aplicación de Daviplata, podrá ingresar por la opción 'sacar plata' y, acto seguido, escoger cuál es el monto que requiere. Allí, la plataforma le arrojará un código de seis dígitos con el cual podrá retirar su dinero en cualquier punto de atención. Recuerde que este código tiene una vigencia de una hora.



El cobro lo podrá hacer en los cajeros electrónicos de Davivienda o en los puntos aliados del banco, entre los que se encuentran Puntored, Baloto, Conred, Reval y Efecty. Asimismo, es importante resaltar que en las sedes del banco Davivienda no se están entregando estos dineros.

En caso de no contar con la aplicación, puede ingresar a la página web www.daviplata.com, allí podrá revisar la fecha y el lugar de pago que le fue asignado para cobrar el giro.



Después de hacer la consulta, bastará con que se acerque al punto que le fue designado con su documento de identidad original. Allí se le entregarán los recursos, en tanto esté en los registros del programa Familias en Acción.



Prosperidad Social también ha señalado que, en caso de que haya perdido su documento de identidad, no podrá acceder al beneficio, pero los recursos se acumularán para el siguiente ciclo de entrega de subsidios.

