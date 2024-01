¿Qué pasará con el subsidio familiar si no lo reclamó durante 2023? Le contamos

El subsidio familiar es un recurso monetario, en especie o servicios, que se entrega a los trabajadores de medianos y menores ingresos, de acuerdo con SuperSubsidio.



Esta prestación se paga de forma mensual. Sin embargo, ¿qué pasa si no reclama el auxilio?, le contamos.



En Colombia, esta cuota monetaria es un beneficio en pro del cuidado y la integridad de la familia, el cual se paga a través de los servicios de las Cajas de Compensación Familiar.



Según el Ministerio de Justicia, este subsidio es una prestación social que queda a cargo, específicamente, de la Caja de Compensación en la que se encuentre afiliado el trabajador que gane hasta cuatro salarios mínimos y que tenga personas a cargo, como hijos menores o discapacitados, hermanos o padres mayores de 60 años.



Se debe destacar que, en 2023, Colsubsidios, logró beneficiar a 676.000 colombianos con los recursos entregados, según lo informaron las directivas, quienes indicaron que las ayudas llegaron a través de distintos programas.



El subsidio familiar es una prestación social pagada en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos Foto: iStock

La Superintendencia del Subsidio Familiar fija cada año el valor de la cuota monetaria que recibirán los beneficiarios. Esta entidad había informado, en enero de 2023, que los afiliados a las cajas de compensación que recibirían el beneficio serían cerca de 9.419.261 personas, lo que representaba el 91% del total de afiliados.



En este sentido, todas las cajas de compensación familiar debieron pagar cerca de 3.1 billones de pesos en total. Se debe recordar que la cuota aumentó un 15 por ciento para aquellos trabajadores que desempeñaban su labor en zona rural.

¿Qué pasa si no ha reclamado la cuota monetaria?

La Superintendencia del Subsidio aclaró que las acciones correspondientes al subsidio familiar prescriben en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, esto quiere decir que si un beneficiario o trabajador no reclama la cuota monetaria dentro de los siguientes tres años, esta prescribe y pasa a ser propiedad de la caja de compensación familiar.



Una vez cumplido el tiempo definido para reclamar las cuotas atrasadas, las cajas de compensación trasladarán el dinero a sus fondos de obras y programas sociales.



Según informó la entidad estatal, en 2022, aproximadamente 500 mil personas no cobraron los recursos, dejando a corte de noviembre un saldo de $26.927.214.361 sin reclamar.



Cada caja de compensación tiene un proceso particular para entregar la cuota monetaria mensual. Foto: iStock

El pago que recibe cada beneficiario depende de la región en la que resida y del salario que devengue cada mes. SuperSubsidio explicó que el dinero que se envía varía según la categoría a la que pertenezca:



Categoría A: hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Categoría B: más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Categoría C: más de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Categoría D, particulares: no afiliado a la caja.



La entidad nacional insiste en la importancia de reclamar esta prestación para los trabajadores con menores ingresos "especialmente los de la categoría A, es decir, aquellos que no ganan más de dos salarios mínimos porque representa un aporte para el sostenimiento de esas familias", apuntó el superintendente Luis Guillermo Pérez Casas, en un comunicado de la entidad.

Durante el 2023, la cuota estaba fijada entre los $37.291 y $74.991. Este dinero se incrementa con la llegada de cada año, especialmente teniendo en cuenta el aumento del 12 % del salario mínimo para 2024, sin embargo, hasta el momento no se tiene fijado el nuevo valor de pago.

¿Cómo acceder al subsidio monetario?

El Ministerio de Trabajo informó en su página oficial que, para poder solicitar dicho subsidio, deberá cumplir con las siguientes características, establecidas en la Ley 21 de 1982 y en la Ley 789 de 2002:



1. Ser trabajador dependiente.



2. Tener un salario que no sea superior a cuatro veces el salario mínimo mensual, es decir, no puede ganar más de 5.200.000 pesos.



3. Debe laborar mínimo 96 horas al mes.



4. Debe tener personas a cargo, como hijos menores de 18 años; hermanos menores de edad que convivan y dependan del trabajador; padres mayores de 60 que no reciban pensión, salario o renta; padres o hermanos inválidos o con una capacidad física reducida.

Si cumple con los requisitos, deberá diligenciar el formulario disponible en la caja a la que se encuentre afiliado y adjuntar pruebas para verificar a las personas a cargo, ya sea con documentos como registro civil, partida de matrimonio, certificado de escolaridad, certificado indicando grado de invalidez, certificado laboral del cónyuge y declaración juramentada, dependiendo de cada caso.

