"El subsidio familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo", explica la Superintendencia de Subsidio Familiar (Supersubsidio). Ese auxilio se recibe por medio de las cajas de compensación mensualmente.



De acuerdo con el artículo de la ley 789 de 2002, "Tienen derecho al subsidio familiar en dinero los trabajadores cuya remuneración mensual, fija o variable no sobrepase los cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv, siempre y cuando laboren al menos 96 horas al mes; y que sumados sus ingresos con los de su cónyuge o compañero (a), no sobrepasen seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes".



Según la misma normativa, estas son las personas a cargo de los trabajadores beneficiarios que darán derecho al subsidio familiar:



1. Los hijos que no sobrepasen la edad de 18 años, legítimos, naturales, adoptivos y los hijastros. Después de los 12 años se deberá acreditar la escolaridad en establecimiento docente debidamente aprobado.



2. Los hermanos que no sobrepasen la edad de 18 años, huérfanos de padres, que convivan y dependan económicamente del trabajador y que cumplan con el certificado de escolaridad.



3. Los padres del trabajador beneficiario mayores de 60 años, siempre y cuando ninguno de los dos reciba salario, renta o pensión alguna. No podrán cobrar simultáneamente este subsidio más de uno de los hijos trabajadores y que dependan económicamente del trabajador.



4. Los padres, los hermanos huérfanos de padres y los hijos, que sean inválidos o de capacidad física disminuida que les impida trabajar, causarán doble cuota de subsidio familiar, sin limitación en razón de su edad. El trabajador beneficiario deberá demostrar que las personas se encuentran a su cargo y conviven con él.



Para acceder al auxilio, los beneficiarios deberán consultar los canales oficiales de la caja de compensación a la que se encuentran afiliadas. Allí les explicarán de qué manera recibirán el subsidio y qué documentos deben presentar en caso de que se requieran.



Supersubsidio menciona que el objetivo fundamental del subsidio consiste en el alivio de las cargas económicas que representan el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad.