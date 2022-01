Luego de dos años de educación virtual, llegó la hora de retomar las compras escolares como cuadernos, maletas, uniformes y demás útiles necesarios.



El subsidio educativo, entregado por las cajas de compensación y que llega a 69.000 pesos por estudiante de entre 6 y 18 años, puede ser un apoyo a la hora de hacer estas compras.



“Este apoyo podrá ser utilizado para la compra de útiles escolares, uniformes, alimentos para la lonchera, tecnología, conectividad y demás implementos educativos”, indicó Michel Alexander González, especialista de mercadeo de Compensar, entidad que organizará en Bogotá este 21, 22 y 23 de enero la Feria Escolar para afiliados y no afiliados de manera presencial.



Estas son las recomendaciones para que los padres de familia puedan adquirir todos los materiales para sus hijos sin afectar de manera significativa su bolsillo:



1. Haga uso del subsidio monetario y educativo. Mensualmente las cajas de compensación hacen entrega del subsidio monetario a los beneficiarios, quienes reciben por cada uno de sus hijos 39.000 pesos, una entrada adicional que se complementa con el subsidio educativo el cual se desembolsa anualmente con el inicio del calendario escolar.



2. Revise que la institución educativa esté pidiendo lo necesario y evite realizar compras que no son de carácter inmediato.



3. Priorice las compras que va a realizar, ya que no es necesario comprar todo al mismo tiempo, tenga presente que ningún colegio tiene autorización por parte de la Secretaría de Educación de devolver a algún estudiante por incumplir con algunos de los requerimientos de la lista.



4. Diríjase a lugares que reúnan un portafolio de útiles escolares nutrido en un solo lugar, como las Ferias Escolares, que cuentan con opciones económicas y diferentes proveedores a precios asequibles.



* Con información de Compensar



