Beneficio adicional al subsidio en créditos para No VIS

El Banco de Bogotá anunció que dará un beneficio adicional a quienes accedan al programa de subsidios a vivienda nueva No VIS lanzado por el Gobierno en septiembre.



Con el subsidio del Gobierno, los beneficiarios reciben cerca de $ 454.000 mensuales durante los primeros 7 años de su crédito, lo que equivale a unos $ 38,1 millones. El banco amplía esa cobertura por 3 años, lo que permite un beneficio adicional de $ 8,1 millones.

Para los clientes del Banco de Bogotá la cobertura dada por el Gobierno se ampliará desde el año 8 del crédito hasta el 10.



Al sumar el beneficio del Banco de Bogotá con el del Gobierno Nacional, las personas reciben cerca de $ 46 millones para comprar vivienda. Además que, pueden acceder a tasas desde 8,97 por ciento efectivo anual.



El beneficio aplica para leasing habitacional y crédito hipotecario.



“Estamos comprometidos con el bienestar social y económico de los colombianos, razón por la cual hemos desarrollado diferentes programas que los acercan a la realización de sus proyectos. Para la adquisición de vivienda hemos impulsado con gran éxito la Vivienda de Interés Social bajo los lineamientos del programa “Mi Casa Ya”, dijo Mauricio Fonseca, Vicepresidente de Banco Consumo y Pyme del Banco de Bogotá.



"Así mismo -agregó-, fuimos el primer Banco del país en apoyar la compra digital de vivienda No Vis con el subsidio que otorga el Gobierno Nacional y brindamos un apoyo adicional de $ 8,1 millones, permitiendo que la cuota del préstamo disminuya de manera significativa. Hemos desarrollado una plataforma digital para solicitar en 5 minutos un crédito de vivienda o leasing habitacional y conseguir la carta aprobación. Una persona que requiera un crédito lo puede hacer de manera ágil, fácil y segura, ingresando desde cualquier dispositivo a nuestro portal web viviendadigital.bancodebogota.com”.



Para acceder al beneficio que brinda el Gobierno no hay restricción de ingresos, y las personas deben cumplir los siguientes requisitos: no haber sido beneficiario de cualquier subsidio familiar de vivienda y/o la tasa de interés, solo aplica para viviendas nuevas cuyo valor sea superior al tope mínimo de $ 122,7 millones en todo el país, exceptuando las principales ciudades, donde asciende a $136,3 millones; y hasta 454 millones de pesos que es el tope máximo.

