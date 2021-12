‘Mi Ahorro Mi Hogar’ es el nombre de la estrategia que planea ayudar a las mujeres de Bogotá para tener casa.



El programa, desarrollado por la Secretaría del Hábitat, ya inició inscripciones con el objetivo de “subsidiar el arriendo y promover el ahorro en los hogares más vulnerables con jefatura femenina para adquisición de vivienda”, dijo la entidad en un comunicado.



Están habilitados 2.000 cupos y las inscripciones finalizarán en pocos días.

Las autoridades esperan ayudar, en primera medida, a 285 hogares con jefatura femenina antes de que finalice el 2021 con un monto de 600.000 pesos mensuales por al menos doce meses.



La idea es que cada hogar ahorre unos 200.000 pesos al mes. Es decir, 2.400.000 pesos de ahorro anuales para luego poder comprar una vivienda, según proyecciones de la Secretaría.



Así que tenga en cuenta la siguiente información con el fin de acceder al subsidio.

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

Las mujeres de la capital que deseen ser parte del programa tienen que cumplir estas condiciones:



- Ser mujer cabeza de hogar y mayor de edad.



- Ser víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado, ser reincorporada o estar en riesgo de feminicidio.



- No haber recibido antes un subsidio de vivienda.



- Los ingresos mensuales del hogar no deben superar los dos salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), es decir, 1.817.052 pesos.



- No tener vivienda propia.



- No haber sido sancionada en un proceso de asignación de subsidios de vivienda.



Las ayudas están destinadas para mujeres víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado, reincorporadas o en riesgo de feminicidio. Foto: iStock

¿Dónde puede inscribirse?

Si cumple con las condiciones mencionadas, ingrese a la página que habilitó la Secretaría de Hábitat.



Allí encontrará una pestaña para realizar la inscripción, eso sí, debe tener a la mano tres documentos importantes:



- Formato de ingresos mensuales (es un certificado que usted hace y en el que manifiesta cuál es el monto de sus ingresos al mes. El modelo está en la página).



- Certificado del Sisbén (puede consultarlo y descargarlo en la página del Sisbén. Solo debe ingresar el número de documento).



- Certificado de inclusión RUV (hace referencia al certificado del Registro Único de Víctimas, el cual puede descargar en la página de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas).



Tenga en cuenta que la información suministrada al momento de realizar la inscripción será verificada. Por tanto, la falsedad en alguno de los documentos le impedirá acceder al subsidio.

¿Hasta cuándo puede postularse?

Las inscripciones cerrarán el próximo 16 de diciembre a las 11:59 p. m. o si se agotan los 2.000 cupos disponibles, terminarán antes de esa fecha.



¿Debe pagar para inscribirse?

No. La inscripción es totalmente gratuita y no necesita de intermediarios.



Para ampliar la información o recibir ayuda con el fin de postularse puede dirigirse a la Secretaría Distrital del Hábitat, ubicada en la Calle 52 # 13-64 en Bogotá (horario de atención de lunes a viernes, 7 a. m. a 4:30 p. m.) o también puede acudir al Supercade más cercano.

