Los precios de los peajes en Colombia subirán en los próximos meses. Así lo anunció William Camargo, ministro de Transporte, quien adelantó que ya se adelantan los estudios para descongelar estas tarifas.

Camargo explicó que el congelamiento de las tarifas que anunció el Gobierno hace unos meses tenía como objetivo mitigar el impacto en la canasta de los colombianos.



“Tiene que restablecerse porque en la práctica está consumiendo recursos del presupuesto nacional que puede destinarse a otro tipo de necesidades del Estado”, anunció el ministro.



En diálogo con Caracol Radio, el funcionario señaló que los análisis para subir el precio de los peajes se trabaja con la cartera de Hacienda. “Tenemos que restablecer ese valor a unas condiciones que recojan el incremento”, añadió.

El ministro Camargo señaló que todavía no hay fecha para el aumento, luego de que la tarifa estuviera congelada por cerca de 7 meses, pero sí es un hecho de que subirá en cuestión de semana.



Una de las decisiones del Gobierno de Gustavo Petro en sus primeros meses de mandato fue el congelamiento de las tarifas de los peajes para los vehículos que transiten por vías a cargo de

El diario Portafolio, de esta casa editorial, ya había adelantado que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estudiaba esta opción de descongelar los precios de los peajes. El Gobierno logró en la adición presupuestal $500.000 millones para pagarles a las concesiones que no pudieron aumentar su tarifa, como lo dictan los contratos, el 15 de enero de 2023 (34 de 39 proyectos según la ANI).



No obstante, este dinero no alcanzaría para saldar las deudas del Gobierno con las concesiones viales, pues se calcula que el reajuste podría estar entre $800.000 millones según las cuentas de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), lo que dejaría $300.000 millones en el aire, sobre los cuales no hay certeza aún de cómo estarían financiados.



Justamente, en ese sentido el ministro Camargo explicó que esa plata del presupuesto nacional se puede invertir en otras necesidades.



