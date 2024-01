¿Subirá el SOAT con el cambio de salario minimo en Colombia?

El aumento del salario mínimo fue anunciado el pasado viernes 29 de diciembre por la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, e informó que subiría el 12,07 por ciento, lo que significa que para el 2024 pasará de los 1’160.000 pesos a 1’300.000 pesos. Adicional a ello, el auxilio de transporte se incrementará otro 15,2 por ciento hasta los 162.000 pesos.

Con estos aumentos y los ajustes en el nuevo año también se presentarán subidas de precio en diferentes productos y servicios que hacen parte de las finanzas de los colombianos.



No obstante, hay que aclarar que la inflación es otro factor que determina los ajustes de precios de diferentes elementos y que el salario mínimo no es un determinante para el aumento de varios de estos productos.



Para ser precisos, Ya varios productos de la canasta familiar o servicios tendrán un aumento en su costo y generalmente el Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito (Soat) es uno de ellos. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta la cifra que represente este aumento.

Productos y servicios que suben junto al salario mínimo



- Copagos de las EPS.



- Seguros médicos.



- Los aportes de pensión.



- Servicios del ICA.



- Soat.



- Tarifas de buses intermunicipales.



- Algunas multas de tránsito.



- Beneficios y reglas de los subsidios de vivienda.



- Derechos notariales y de riesgo de predios.



- Servicios públicos.



- Servicios veterinarios.



- Peajes.



- Arriendos.

