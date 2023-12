Colombianos quieren invertir más en acciones, divisas y CDT 

De acuerdo con el estudio del Índice del Ánimo Inversionista realizado por la empresa tyba de Credicorp Capital, en Colombia, la finca raíz sigue siendo la alternativa de inversión de mayor interés.



Además el 84 por ciento de las personas en Colombia no cree que sus ingresos vayan a reducirse en los próximos 12 meses, e incluso, un 35 por ciento asegura que aumentarán.

El estudio dice que Colombia es el país más optimista de los tres países donde se realizó incluyendo Perú y Chile.



En las variables de percepción, desde el año, Colombia ha dado un giro en su ánimo; sin pasar a mostrarse negativo, y aunque no remonta a los niveles del 2021, el Índice de Ánimo Inversionista para Colombia subió de 43 a 46.



Colombia, por segundo año consecutivo, es el país donde menos personas indicaron no estar ahorrando (Colombia: 14%, Perú: 19% y Chile: 26%).



En cuanto a percepción de conocimiento, cada vez más colombianos se sienten bien informados acerca de cómo invertir desde la primera medición (2023: 49% vs. 2021: 38%), los hombres principalmente, lo cual puede reflejar un interés creciente dada la mayor cantidad de fuentes disponibles.



De hecho, se observa que las redes sociales vuelven a ocupar la primera posición como fuente de aprendizaje, y los cursos online han desplazado a los amigos para aprender sobre estos temas.

¿Quiénes invierten y en qué ?

“Se confirma la inclinación que tienen los colombianos por la finca raíz, no solo porque sigue siendo la opción más mencionada como posible inversión, sino porque dentro de las inversiones actuales, es el que más personas afirman tener, incluso es el país que más la menciona (Colombia: 17%, Perú: 7%, Chile: 9%)”, explicó Valdemaro Mendoza, Cofundador de Tyba.



Según el estudio, si los colombianos tuvieran un dinero extra, un 26 por ciento invertiría en estas opciones como acciones, divisas o CDT.



De hecho, las alternativas de inversión más populares en esta edición son los Fondos de Pensiones Voluntarias (FPV) (R/Sí tengo: 30%), los CDT (24%) y las Divisas (20%).



Asimismo, generan interés para invertir las Acciones internacionales (R/No tengo pero me interesa: 52%), las Acciones locales (43%), las Divisas (46%) y de nuevo los CDT (43%); este último, seguramente, gracias a las altas tasas de rentabilidad ofrecidas durante el 2023.



Con respecto a canales de inversión, el banco tradicional es el medio que prefiere la mayoría de los colombianos (2023: 57%), al igual que en Perú (69%) y en Chile (60%). Pero es interesante ver que las apps o plataformas digitales ganan terreno en Colombia versus el año anterior (2022: 7% vs. 2023: 10%).



e otro lado, la aparición de neobancos y nuevos actores del sector fintech, las billeteras virtuales y cuentas digitales vienen ganando terreno en Colombia.



Justamente, el informe muestra cómo estas (37%) se posicionan como el principal método de ahorro para los colombianos en 2023, desplazando a los bancos tradicionales (31%) al segundo puesto; es el único país de los tres en el que esto ocurre. Cabe mencionar que, además, hoy tienen mayor penetración que las tarjetas de crédito como producto financiero.



Lo interesante es que las billeteras virtuales y cuentas digitales ya no son un producto de nicho, sino que han alcanzado todos los segmentos poblacionales. Según Mendoza, es razonable pensar que esta tendencia va a replicarse en los otros 2 países.

