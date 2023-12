Subasta de bonos verdes en Colombia: ¿cuándo se realizará y cómo funciona?

Este jueves 14 de diciembre se realizará la cuarta subasta de bonos verdes 2031 por 650.000 millones de pesos.



Según un comunicado del ministerio de Hacienda, esta cuarta emisión “financiará gastos asociados a un portafolio diversificado de 21 proyectos de inversión del Presupuesto General de la Nación 2023”.



El evento será entre las 9:30 a.m. y las 10:00 a. m. Estará a cargo el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.



Esta nueva subasta de TES Verdes vencerá el 26 de marzo del 2031 y “contará con condiciones de sobre adjudicación de hasta 30 % con múltiplos de demanda de 2.0 veces o hasta 50 % con múltiplos de 2.5 veces. Para este caso no se convocará a Subasta No Competitiva”, informa el ministerio de Hacienda en su comunicado.

José Roberto Acosta, director de Crédito Público y Tesoro Nacional, explicó que este evento, el cual se viene haciendo desde 2021, está alineado con las buenas prácticas internacionales sobre beneficios ambientales, financiamiento sostenible, transparencia y responsabilidad con los inversionistas.

Quienes quieran hacer parte, sean inversionistas locales y extranjeros, podrán enviar sus órdenes de compra a través de los 14 creadores de mercado de deuda pública.

¿Cómo llegar a ser un proyecto financiado?

Debe saber que el dinero que se obtendrá en la subasta será para financiar 21 proyectos.



Algunas de las áreas de estos son:

- Gestión sostenible y saneamiento del agua.



- Transporte limpio y sostenible.



- Servicios ecosistémicos y biodiversidad.



- Gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.

Los proyectos son áreas de sostenibilidad. Foto: IStock

Para ser elegible debe tener una opinión favorable de “segundas partes otorgada por el evaluador internacional Moody´s ESG Solutions, en diciembre de 2023”, señaló el ministerio de Hacienda en dicho comunicado.



Por lo pronto, los TES Verdes 2031 presentan un saldo emitido de $2,14 billones y ha ocupado un lugar importante en la dinámica de mercado.

De hecho, los TES Verdes 2031 fue reconocida con la distinción ‘Bono Verde Soberano de 2022’, otorgado por Environmental Finance.



El reconocimiento fue “por las contribuciones de la emisión a la innovación financiera, la liquidez en moneda local, y el desarrollo de los mercados de capitales verdes en Colombia”, reza el comunicado.

📄#ComunicadodePrensa: #Colombia realizará cuarta subasta de bonos verdes 2031 por $650.000 millones. La operación se realizará el próximo jueves 14 de diciembre y con esta se financiarán gastos asociados a 21 proyectos de inversión del Presupuesto General 2023. Más detalles ➡️ pic.twitter.com/a7qggFEooK — MinHacienda (@MinHacienda) December 12, 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

