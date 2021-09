Ofertas laborales: Staffing tiene convocatorias en Bogotá

En la página web de la empresa de servicios temporales y outsourcing Staffing se pueden encontrar una serie de vacantes laborales.



Estas son algunas de las ofertas que se pueden encontrar en Bogotá:



Importante empresa busca Auxiliar de producción

Empresa de sector metalmecánico ubicada en Ricaurte desea vincular a su equipo de trabajo auxiliar de producción de muebles y madera.



Formación académica: Bachiller



Experiencia y conocimientos: 1 año. Conocimiento en la fabricación de muebles en madera laminada como MDF.



Salario: $ 908.526 + un auxilio no salarial fijo de $ 100.000 + prestaciones de ley

Horario: lunes a viernes 6:30 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 6:30 a.m. a 12:00 p.m.



Puedes ver la vacante en: https://lucy.staffing.com.co/Vacancy/9ad5d895-d50b-4ab8-a650-fb78c4f9be5f

Importante empresa busca ejecutivos profesionales

Empresa de comunicaciones busca de forma urgente asesores comerciales profesionales, preferiblemente en carreras administrativa, comerciales, financieras, económicas, con experiencia comercial en productos intangibles, manejo de portafolio a nivel empresarial, creación de estrategias comerciales.



Contratación inmediata, con un salario base de 2.800 + comisiones, prestaciones de ley.



Puedes ver la vacante en: https://lucy.staffing.com.co/Vacancy/fd4f97c7-9dc8-4241-9999-9f004fd261a6

Importante empresa busca nutricionista

El club médico deportivo más grande e importante del país, requiere para su equipo de trabajo profesional en nutrición, con experiencia de 1 año en valoración por objetivos, indispensable resolución expedida por la Secretaria de Salud; excelente actitud de servicio, presentación personal y compromiso, para prestar sus servicios en Bogotá.



Horario: tiempo completo (turno partido). Salario $ 2.600.000.



Puedes ver la vacante en: https://lucy.staffing.com.co/Vacancy/1ffc3a5d-4a88-466c-8e98-d69b88e552a0

Importante empresa busca entrenador personalizado

El club médico deportivo Bodytech se encuentra en búsqueda de entrenadores personalizados (técnicos, tecnólogos, profesionales en carreras a fines al deporte). Con experiencia, realizando diseño de rutinas y gestión comercial de sus servicios como entrenamiento personalizado. Debe tener diplomado en nutrición

Ciudad: Bogotá.



Debe tener disponibilidad de tiempo completo para laborar en las horas pico.



Puedes ver la vacante en: https://lucy.staffing.com.co/Vacancy/e9c992af-9504-4739-97c8-a1bff0edeb6b