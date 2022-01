El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es indispensable para todos los propietarios de vehículos y motocicletas, pues con él se asegura la atención inmediata cuando se presenta algún tipo de accidente.



De hecho, las tarifas del Soat que regirán en 2022 se fijaron a partir de las cifras de accidentalidad que registró el país, las cuales, según la Superintendencia Financiera, aumentaron.

"El análisis realizado por la Superintendencia con base en la información más reciente reportada por las compañías de seguros evidenció que el comportamiento de la frecuencia (número de accidentes) y siniestralidad (valor del pago de gastos médicos e indemnizaciones) de los accidentes de tránsito con cargo al Soat presentó aumentos del 2,4 % y del 23,7 %, respectivamente, con relación a 2020", explicó la entidad en un comunicado.

Así las cosas, el precio del Soat tuvo un incremento aproximado del

12,24 % frente a los valores que se manejaron en 2021, cifra que incluye

la contribución a la Adres del 52 % y la tasa Runt.



Tarifas de 2022

Ciclomotor: $ 200.200

Motos de menos de 100 c. c.: $ 414.800

Motos entre 100 y 200 c. c. $ 556.500

Motos de más de 200 c. c. $ 627.600

Motocarro, tricimoto y cuatriciclo $ 627.600

Camperos y camionetas de menos de 1.500 c. c. y menos de 10 años:

$ 653.500

Camperos y camionetas de menos de 1.500 c. c. y 10 o más años: $ 785.600

Camperos y camionetas de entre 1.500 y 2.500 c. c. y menos de 10 años:

$ 780.400

Camperos y camionetas de entre 1.500 y 2.500 c. c. y 10 o más años:

$ 924.300

Camperos y camionetas de más de 2.500 c. c. y menos de 10 años:

$ 915.200

Camperos y camionetas de más de 2.500 c. c. y de 10 o más años:

$ 1'050.200



Carga o mixto de menos de 5 toneladas: $ 732.400

Carga o mixto de entre 5 y 15 toneladas: $ 1.057.500

Carga o mixto de más de 15 toneladas: $ 1.337.000

Oficiales especiales de menos de 1.500 c. c.: $ 824.000

Oficiales especiales de entre 1.500 y 2.500 c. c.: $ 1'038.600

Oficiales especiales de más de 2.500 c. c.: $ 1'245.200

Vehículos familiares de menos de 1.500 c. c. y menos de 10 años: $ 368.800

Vehículos familiares de menos de 1.500 c. c. y 10 o más años: $ 488.900

Vehículos familiares de entre 1.500 y 2.500 c. c. y menos de 10 años:

$ 448.900

Vehículos familiares de entre 1.500 y 2.500 c. c. y 10 o más años: $ 558.500

Vehículos familiares de más de 2.500 c. c. y menos de 10 años: $ 524.300

Vehículos familiares de más de 2.500 c. c. y 10 o más años: $ 621.900



Vehículos de 6 o más pasajeros, menos de 2.500 c. c. y menos de 10 años:

$ 657.400

Vehículos de 6 o más pasajeros, menos de 2.500 c. c. y 10 o más años:

$ 838.900

Vehículos de 6 o más pasajeros, 2.500 o más c. c. y menos de 10 años:

$ 879.800

Vehículos de 6 o más pasajeros, 2.500 o más c. c. y 10 o más años:

$ 1'056.400

Autos de negocio de menos de 1.500 c. c. y menos de 10 años: $ 456.600

Autos de negocio de menos de 1.500 c. c. y 10 o más años: $ 570.500

Autos de negocio de entre 1.500 y 2.500 c. c. y menos de 10 años: $ 567.600

Autos de negocio de entre 1.500 y 2.500 c. c. y 10 o más años: $ 701.500

Autos de negocio de más de 2.500 c. c. y menos de 10 años: $ 732.400

Autos de negocio de más de 2.500 c. c. y 10 o más años: $ 859.100

Buses y busetas urbanos: $ 1'093.100

Servicio público intermunicipal de menos de 10 pasajeros: $ 1'081.100

Servicio público intermunicipal de 10 o más pasajeros: $ 1'568.500



​Recuerde que este año aplicarán los descuentos decretados por la ley:



- Descuento del 10 % por una única vez aplicable a la tarifa 2022 para conductores con buen comportamiento vial y oportuna renovación durante 2020 y 2021.



- Descuento del 10 % para vehículos dedicados a gas.



- Descuento del 10 % para vehículos eléctricos.

