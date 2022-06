Comprar un vehículo se ha convertido en una necesidad para movilizarse en las grandes ciudades o en la ruralidad, en especial desde la llegada de la pandemia. Entre las posibilidades, la motocicleta es por excelencia, el medio más económico y rápido del mercado.



De esta manera, el citadino ha optado por adquirir una motocicleta sobre todo en ciudades como Bogotá, donde en promedio una persona pierde 94 horas al año en el tráfico, según un estudio realizado por la empresa Inrix.



En el caso de Colombia, para poder movilizar en regla un vehículo es necesario realizar la Revisión Técnico Mecánica (RTM) del vehículo y la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) de manera anual, sin embargo, son rubros que evaden la mayoría de estos vehículos.



Según el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), en el primer cuatrimestre del año, el 60,9 por ciento de las motocicletas no pagaron el seguro obligatorio Soat, una evasión bastante relevante frente a los automóviles, la cual fue del 24,4 por ciento.



Esta tendencia de no pago del seguro se ha visto durante años, e incluso en pandemia fue mayor debido a la contingencia, llegando hasta un 62,3 por ciento de las motocicletas y el 29,3 por ciento de los automóviles registrados en el Runt.



En el rubro de RTM, las cosas no son distintas. Actualmente, (con corte al cuarto mes del año) el 56 por ciento de los automotores no tienen la Revisión Técnico Mecánica. En el caso de las motocicletas, esta cifra alcanza a llegar al 70,5 por ciento del total de esta categoría, una evasión mucho mayor que la de transporte de cuatro ruedas, que es del 32,6 por ciento.



Y esta evasión continúa en aumento año por año en el caso de las motos. Para 2021 a abril, el no pago de RTM llegaba a ser el 68,8 por ciento del total y en pandemia del 69,6 por ciento.



Y es que para el Runt, “las motocicletas, son la clase de vehículo con mayor evasión de Soat y Revisión Técnico Mecánica”. En contra posición, la evasión del pago de esta categoría en el caso de los carros baja, en pequeña escala, año tras año, pues al 2021, era del 33,2 por ciento y en 2020 de 35,4 por ciento.



Es de destacar que el 87 por ciento de los vehículos registrados en el Runt deben hacer la RTM. Para Fernando Rojas, experto de movilidad, esta tendencia de no pago es atribuida a una decisión a raíz de la pandemia.



“La Revisión Técnico Cecánica y el Soat terminan siendo cargas para quienes tienen vehículos, más en un momento de crisis como el que vivimos”, indicó Rojas.

Adicionalmente, aclaró, “para muchas personas la RTM es un negocio que poco o nada aporta en su día a día, más cuando ven camiones y buses chimenea a los que no les pasa nada. Con el Soat pasa algo especial. Las personas saben que es importante, sin embargo, es un gasto del que deben prescindir para cubrir otras necesidades”.





Por otro lado, entre las tendencias más destacadas en las motocicletas, está la dinámica de mujeres que ya escaló hasta un 49 por ciento (16.994 vs 14.671-hombres-) de las licencias de motocicletas A1 (para cilindraje en este tipo de vehículo hasta 125 cm3).



Sin embargo, en motocicletas con mayor potencia en su motor (licencias A2), el 75 por ciento, están en manos de hombres (5.961.322 vs 1.1770.806 -mujeres-).



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO