El Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) es un seguro obligatorio para todos los vehículos, incluidas las motocicletas, que transiten en Colombia.



Los vehículos extranjeros que hagan tránsito temporal en el territorio nacional también deben contar con el seguro.

Su fin es garantizar la atención médica de las lesiones corporales o las muertes que se causen a las personas en un accidente de transito, incluso de quienes no viajen en un vehículo, como los peatones.



En caso de registrarse un accidente de tránsito, el SOAT cubre a todas las víctimas, lo que incluye al conductor y demás ocupantes de vehículo particular, pasajeros de vehículo de servicio público y peatones.



Para casos donde el vehículo no es identificado o no tiene vigente el SOAT, existe un Fondo de Solidaridad y Garantía del sector de la salud, el cual cubre a las víctimas.

Coberturas del Soat

Las coberturas y cuantías son para cada víctima del accidente, sin importar cuántas sean.



De esta manera se garantizan los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios hasta por 800 salarios mínimos diarios legales vigentes de los afectados por el accidente.



También incluye incapacidad permanente hasta por 180 S.M.D.L.V., muerte y gastos funerarios hasta 750 S.M.D.L.V. y gastos de transporte y movilización de las víctimas por 10 S.M.D.L.V.



Las víctimas están cubiertas por el SOAT independientemente del análisis de culpa en el accidente.



Este seguro no cubre los daños patrimoniales causados por un accidente de tránsito ni lesiones personales que no hayan sido ocasionadas en un accidente de tránsito.

Precios Soat 2022

Ciclomotor: $200.200

Motos de menos de 100 de cilindraje: $414.800

Motos entre 100 y 200 de cilindraje: $556.500

Motos de más de 200 c. c.: $627.600

Motocarro, tricimoto y cuatriciclo: $627.600

Camperos y camionetas de menos de 1.500 c. c. y menos de 10 años: $653.500

Camperos y camionetas de menos de 1.500 c. c. y 10 o más años: $785.600

Camperos y camionetas de entre 1.500 y 2.500 c. c. y menos de 10 años: $780.400

Camperos y camionetas de entre 1.500 y 2.500 c. c. y 10 o más años: $924.300

Camperos y camionetas de más de 2.500 c. c. y menos de 10 años: $915.200

Camperos y camionetas de más de 2.500 c. c. y de 10 o más años: $1’050.200

Carga o mixto de menos de 5 toneladas: $732.400

Carga o mixto de entre 5 y 15 toneladas: $1.057.500

Carga o mixto de más de 15 toneladas: $1.337.000

Oficiales especiales de menos de 1.500 c. c.: $824.000

Oficiales especiales de entre 1.500 y 2.500 c. c.: $1’038.600

Oficiales especiales de más de 2.500 c. c.: $1’245.200

Vehículos familiares de menos de 1.500 c. c. y menos de 10 años: $368.800

Vehículos familiares de menos de 1.500 c. c. y 10 o más años: $488.900

Vehículos familiares de entre 1.500 y 2.500 c. c. y menos de 10 años: $448.900

Vehículos familiares de entre 1.500 y 2.500 c. c. y 10 o más años: $558.500

Vehículos familiares de más de 2.500 c. c. y menos de 10 años: $524.300

Vehículos familiares de más de 2.500 c. c. y 10 o más años: $621.900

Vehículos de 6 o más pasajeros, menos de 2.500 c. c. y menos de 10 años: $657.400

Vehículos de 6 o más pasajeros, menos de 2.500 c. c. y 10 o más años: $838.900

Vehículos de 6 o más pasajeros, 2.500 o más c. c. y menos de 10 años: $879.800

Vehículos de 6 o más pasajeros, 2.500 o más c. c. y 10 o más años: $1’056.400

Autos de negocio de menos de 1.500 c. c. y menos de 10 años: $456.600

Autos de negocio de menos de 1.500 c. c. y 10 o más años: $570.500

Autos de negocio de entre 1.500 y 2.500 c. c. y menos de 10 años: $567.600

Autos de negocio de entre 1.500 y 2.500 c. c. y 10 o más años: $701.500

Autos de negocio de más de 2.500 c. c. y menos de 10 años: $732.400

Autos de negocio de más de 2.500 c. c. y 10 o más años: $859.100

Buses y busetas urbanos: $1’093.100

Servicio público intermunicipal de menos de 10 pasajeros: $1’081.100

Servicio público intermunicipal de 10 o más pasajeros: $1’568.500