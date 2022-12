El descuento del 50 % sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) todavía no es una realidad. Aunque el Gobierno había anunciado que a partir del 15 de diciembre esta medida empezaría a regir, aún no está firmado el Decreto que lo hará posible.



Con esta modificación, las motos de menos de 100 centímetros cúbicos deberán pagar $207.000 y las que están entre 125 y 150 centímetros cúbicos deberán pagar $278.350 por su seguro.



Sin el texto definitivo disponible, las aseguradoras todavía no han hecho los ajustes y las quejas a través de redes sociales no se han hecho esperar.



Le pude interesar: (Descuento del 50 % para el Soat está listo para sanción presidencial)

@SegurosMundial no está vendiendo el seguro SOAT para motos 200 cc. con descuento indicado por el gobierno. Porqué? pic.twitter.com/pWvUZQDR95 — Angelica Orozco (@Angelic56640520) December 15, 2022

Una de las críticas ante dicha reducción económica es que la cobertura de servicios médicos también se recorta en un 62,5 por ciento, pues pasará de 800 a 300 salarios mínimos diarios para las víctimas que dejen los accidentes de tránsito en donde estén involucradas motos.



Con esta medida, el Gobierno espera combatir el fraude y la evasión de este seguro, pues de los 17,8 millones de vehículos que circulan en el país solo 9,3 millones cuentan con un Soat vigente, lo que indica que un 47 por ciento evade el cumplimiento de esa obligación. En el segmento de motocicletas, seis de cada 10 circulan sin esta póliza, advierten en la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).

Por ahora, los propietarios de moto y las aseguradoras siguen a la espera de la publicación del decreto.

Más noticias