Gobierno extenderá beneficio del 50 % del Soat para algunos vehículos desde enero

El Gobierno tiene previsto extender el descuento del precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para ciertas categorías de vehículos a partir del 1.° de enero del 2024, para lo cual ya tiene listo el borrador del decreto con el cual se otorgaría ampliaría por más tiempo esta medida que se implementó en diciembre del año pasado y la cual ha recibido muchas críticas debido a que no ha logrado su objetivo de reducir la evasión de la póliza ni la accidentalidad vial.



Los vehículos que se verán beneficiados con la medida son aquellos que están en las

ciclomotor, motos de menos de 100 cc, motos de 100 cc y hasta 200 cc, motocarros, tricimotos y cuadriciclos, motocarros 5 pasajeros, autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal, en esencia los cobijados con la ayuda que otorgó el gobierno para este año.



"A partir del 1 de enero de 2024, para las categorías antes mencionadas, el valor a

pagar equivaldrá aproximadamente al cincuenta (50 %) por ciento del precio final

vigente al catorce (14) de diciembre de 2022, ajustado anualmente por la variación

anual de la UVT correspondiente al respectivo año", señala el proyecto de decreto que está publicado en la página del Ministerio de Hacienda para comentarios del mercado hasta el próximo martes.



En la actualidad una medida similar se encuentra vigente y la misma ha recibido muchas criticas por parte de las aseguradoras y otros sectores, toda vez que esta no ha podido reducir la evasión de esta póliza, en especial, por parte de los motociclistas.



Lejos de contribuir a reducir la evasión de la póliza, estimular su compra y contribuir de alguna manera a bajar la accidentalidad vial, esa medida está dejando un millonario hueco en los recursos del sector de la salud a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad que reconoció a mediados de este año que no cuenta con el dinero para cubrir ese descuento.

Alta evasión y déficit en salud

Gustavo Enrique Morales Cobo, presidente de Fasecolda

En su momento dicha entidad habló de un faltante de 450.000 millones de pesos, según carta enviada por el propio Félix León Martínez, director de la Adres, a María Fernanda Valdés, viceministra técnica de Hacienda, en la que le pide más fondos para cubrir el pago por atenciones con cargo al Soat de los vehículos cobijados con el auxilio del 50 por ciento de su valor.



Sin embargo, los aseguradores indicaron que ese faltante rondaría los 613.000 millones de pesos para todo el 2023, debido la reducción del costo del Soat.



Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, gremio asegurador, explicó que por cada 100 pesos que cuesta dicho seguro, 41 pesos son transferidos a la Adres. E insistió en que pese a la implementación del descuento del 50 por ciento del Soat, este continúa enfrentando problemas relacionados con la evasión, la accidentalidad vial y el fraude, que ponen en peligro su viabilidad financiera.



Se estima que la evasión del Soat solo en el parque de las motocicletas que circulan por las calles y carreteras del país es del 60 por ciento.



En un análisis realizado por Fasecolda , tras la entrada en vigencia de dicha medida de alivio en el costo del Soat, se encontró que la siniestralidad del ramo se había deteriorado en 16 puntos porcentuales, al pasar de 90,8 por ciento en 2022 a 106,8 por ciento en 2023, es decir que por cada 100 pesos de prima emitida, 106,8 pesos se destinaban al pago y asignación de reservas de siniestros, lo cual viene generando grandes pérdidas a las aseguradoras que manejan este ramo.

César Ferrari, superintendente Financiero de Colombia.

Al preguntarle a César Ferrari, superintendente Financiero, por el ajuste en el costo del Soat para el 2024 ante el disparo de la siniestralidad este año, el funcionario le dijo a EL TIEMPO que: "Nosotros lo único que hacemos es calcular las tasas de incremento de la tarifa del Soat de acuerdo con las circunstancias. Hay una serie de indicadores, de fórmulas que nos dice cuánto debería subir, pero esa es una decisión del Gobierno, no de la Superfinanciera, nosotros no decidimos sobre eso. La gente sigue comprando más motos y entonces cada vez hay más accidentes y, por lo tanto, cada vez cuestan más esos incidentes, lo que hace que cada vez sea más costoso el Soat porque hay que financiar esa siniestralidad. Pero insisto, la decisión del incremento no es nuestra", un preámbulo de lo que se avecina con esa póliza para el año que viene.