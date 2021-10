¿Cómo es el descuento en el Soat y qué debe cumplir para recibirlo?

El Congreso de la República ya aprobó el proyecto de ley que plantea un descuento en el precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).



Lo primero que hay que aclarar al respecto es que el proyecto aún tiene pendiente la conciliación entre Cámara y Senado, que sería la semana entrante, y luego pasaría a sanción presidencial. Después de superar ese conducto regular ya sería ley y la medida entraría en vigencia.



Esta nueva norma establece un descuento del 10 por ciento, por única vez, sobre el valor de la prima del Soat. En principio, estos eran del 10 por ciento el primer año, 15 por ciento en el segundo, 20 por ciento en el tercer año, 25 por ciento en el cuarto y 30 por ciento en el quinto año. Al final, en medio de la férrea oposición de las compañías aseguradoras, varios conceptos negativos del Ministerio de Hacienda y otras entidades, el Congreso aprobó un descuento por una única vez del diez por ciento del valor de la póliza.

Pero ¿en realidad el descuento es del 10 por ciento? No. Al comprar el seguro se paga la prima y, además, una contribución al sistema de salud (sobre la que no habrá descuento).

También hay que aclarar que la contribución que se paga en adición a la prima debe calcularse sobre la prima sin descuento y, además, se modifica la Ley 100 de 1993, en el sentido de que aumenta la contribución a la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) de 50 a 52 por ciento de la prima. Entonces, en el pago total, el alivio será de 5,3 por ciento.

¿Quiénes pueden acceder al descuento?

En cuanto a las personas que pueden acceder a este beneficio hay que dejar claro que este descuento es aplicable a las renovaciones de las pólizas en 2022. Pero hay que cumplir con dos condiciones: no haber afectado la póliza del Soat en 2020 y 2021 y renovar la póliza antes de su vencimiento.

¿Cómo funciona el descuento?

Fasecolda, el gremio de las aseguradoras del país, explicó cómo funcionará este nuevo descuento a través de un ejemplo. Para el ejercicio usaron el caso de la compra del Soat para una motocicleta de entre 100 y 200 centímetros cúbicos. Hoy en día, el pago se divide en la prima de $ 329.400; la contribución a la Adres actual, que corresponde a $ 164.700, y la tasa para el Runt de $ 1.800. En total, eso suma $ 495.900.



Con la nueva ley, el pago cambia y queda de la siguiente manera: la prima baja $ 32.940 (10 %) y queda en $ 296.460, la contribución a la Adres sube $ 6.588 (4 %) quedando en $ 171.288, y la tasa para el Runt se mantiene en $ 1.800. La rebaja final queda entonces en $ 26.352 (5,3 %), dejando el pago total del Soat, para el caso de las motos de entre 100 y 200 cc, en $ 469.548.

Más beneficios

El proyecto de ley aprobado contempla, además del descuento del 10 por ciento en la póliza del Soat, un par de beneficios más para los conductores.



A más de cinco millones de colombianos se les vence la licencia de conducción en enero de 2022. En este rubro, el proyecto establece que ya no tendrán que renovar el pase de conducción antes del 10 de enero del próximo año. El Congreso aprobó ampliar el plazo de esas licencias por dos años más. Hay que recordar que esto aplicaba para los conductores que en su pase no tenían fecha de vencimiento o esta aparecía con vigencia indefinida.



Adicional a estas medidas, en el proyecto se aprobó un seguro para choques simples y de mínima cuantía que no estará dentro del Soat. El Congreso decidió que esa cobertura será voluntaria y complementaria. Es decir, quien quiera tener el seguro para choques simples deberá pagar más por el Soat.



Por último, si bien se había contemplado un artículo que definía una sanción para quienes no renueven la póliza de forma inmediata tras su vencimiento, esta propuesta fue negada por los congresistas.



