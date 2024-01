Soat 2024: estos son los sitios donde puede consultar la nueva tarifa que debe pagar

El Soat o Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es una póliza que cubre los gastos de aquellos conductores, pasajeros y peatones que sufren algún siniestro vial. Para este año, la Superintendencia Financiera de Colombia ya definió las nuevas tarifas máximas que se regirán desde el 10 de enero de 2024.



Le contamos cuáles son los sitios oficiales en donde puede consultar los nuevos precios.



Cada año se fijan unos nuevos límites tarifarios para esa póliza, los cuales definen cuánto le pueden cobrar legalmente para comprar el Soat. La entidad financiera publicó los valores del 2024 el pasado 9 de enero, tras revisar las condiciones técnicas y financieras.



Hay que resaltar que los nuevos precios tienen porcentajes de aumento que varían, según lo establecido en el decreto 2312 de 2023, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el pasado viernes 5 de enero. En algunas categorías de vehículos el incremento quedó con un 10,97% y en otras en un 18,4%.



En la nueva normativa decretada por el Ministerio se autorizaba la actualización de los precios y se establecía a que vehículos continuará aplicando el descuento del 50% en el total del pago.



Según la entidad, los automóviles o motocicletas que estén cobijados bajo el descuento, tendrán un aumento equivalente al 10.97% en su tarifa, el cual corresponde a la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT).



El Gobierno Nacional confirmó aumento de productos y servicios para 2024, el Soat es uno de ellos. Foto: iStock

Tenga en cuenta que los vehículos incluidos en la tarifa especial son:



-Autos de negocios.

-Buses y busetas.

-Ciclomotor.

-Microbuses urbanos.

-Motocarros de cinco pasajeros.

-Motocarros, tricimotos, cuadriciclos.

-Motos de 100 cc y hasta 200 cc.

-Motos de menos de 100 centímetros cúbicos (cc).

-Servicio público urbano.

-Servicios urbanos.

-Taxis.

-Vehículos de servicio público intermunicipal.



¿Dónde puede consultar las nuevas tarifas del Soat?

La vigencia del Soat en los vehículos nacionales es de un año. Foto: iStock

La Superintendencia Financiera es la entidad encargada de calcular los incrementos anuales basado en un análisis del costo estimado de la atención de las víctimas de accidentes de tránsito, el número de siniestros reportados y la composición en el parque automotor asegurado.



En el sitio web de esta entidad se podrán consultar los precios teniendo en cuenta la categoría, el modelo y el cilindraje del vehículo a través de un simulador que le informará cuál es, específicamente, el valor que deberá pagar. Ingrese aquí al simulador de tarifas Soat.



De igual forma, podrá revisar la lista completa de los nuevos precios comerciales que están indexados al salario mínimo legal diario vigente, en la página oficial de la Federación Colombiana de Aseguradoras (Fasecolda), quienes tienen un historial de las tarifas de los últimos años.

Tenga en cuenta que esta póliza es obligatoria y debe ser adquirida y renovada por toda persona que sea propietaria de un vehículo de forma anual, según el artículo 42 del Código Nacional de Tránsito.



De no contar con un seguro o tenerlo vencido se generará una multa equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la retención del vehículo.



El seguro será exigido para todos los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional, incluyendo los vehículos extranjeros, de acuerdo con el artículo 192 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en el decreto 663 de 1993.



Dicha póliza protege a los ciudadanos en caso de accidentes que involucren daños físicos cubriendo los gastos de transporte y médicos, las incapacidades permanentes e indemnizaciones por muerte y servicios funerarios.

¿Cómo evitar ser estafado al comprar el Soat por internet?



La póliza debe ser adquirida y tramitada por toda persona que sea propietaria de un vehículo Foto: iStock

Desde hace varios años, compañías y aseguradoras autorizadas tienen disponible la venta y compra del servicio del Soat de manera digital, con el objetivo de facilitarle a los conductores adquirir el seguro de forma rápida y accesible.



A pesar de las ventajas y la practicidad, autoridades como Fasecolda, han denunciado el aumento de casos de estafa a los compradores en páginas fraudulentas.



Esta federación reportó en 2022, 4.742 casos de fraude, cuyo valor se calculó en cerca de $2.400 millones, cifra que se incrementó para corte de octubre de 2023, momento en el que se habían registrado 5.267 casos con un valor de $2.650 millones de pesos colombianos.



Siga estos consejos compartidos por la federación para evitar ser víctima de fraude:



- No compre su seguro a compañías que no estén autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.



-No comparta documentos o datos personales a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea.



-Desconfíe de ofertas de pólizas de Soat con descuentos altos.



-No compre la póliza si se la ofrecen a través de WhatsApp. Ninguna compañía de seguros autorizada solicita pagos a través de este canal.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Norticias.

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.

