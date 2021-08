¿Cómo afectó la pandemia a las pensiones de los colombianos?

La pandemia del covid-19 también ha afectado al mundo pensional. Por un lado, han aumentado las solicitudes de pensión de sobrevivientes y, por el otro, han disminuido las personas que aportan al sistema, lo que podría tener consecuencias a futuro.



El aumento de las pensiones de sobrevivientes, que son aquellas que se solicitan cuando fallece un familiar, se explica por el incremento de las muertes en medio de la pandemia.



En total, según un estudio elaborado por la empresa Cómo Me Pensiono, las solicitudes de pensión de sobrevivencia aumentaron un 50 por ciento entre lo acumulado a mayo del 2020 y al 2021. Ello representa que en solo un año hubo más de 8.300 solicitudes nuevas y que el total ya asciende a más de 405.000.



“Visto desde otra perspectiva, el número neto de solicitudes, a corte de mayo de cada año, se incrementa así: 2020, un 41 por ciento con 4.856 solicitudes más que en el 2019. Y en el 2021, un 72 por ciento, con 8.358 casos adicionales respecto al 2020”, agrega Duque Ospina”, afirma el experto en el tema pensional, Marcelo Duque Ospina, director general de la firma.



Sin embargo, todavía se evidencia que las solicitudes de pensión están muy por debajo del total de los fallecidos, lo que implica que la cobertura es baja y que hay familias que no se benefician de este dinero. Esto último puede ser porque estaban desempleadas o porque trabajaban de manera informal.



“Es un momento en el que el sistema de pensiones, sin importar si se trata de un fondo privado o de Colpensiones, logra responder ante una calamidad como esta. De ahí la importancia de cotizar. La pensión no solo sirve para la vejez, también es una gran ayuda para la familia en el momento que falte el trabajador o que tenga alguna invalidez que no le permita trabajar”, comentó el experto.



Para acceder a esta pensión, el requisito es cotizar 50 semanas en los tres años previos al fallecimiento del trabajador y a ella tiene derecho el cónyuge, los hijos, los padres con dependencia, o hermanos con discapacidad.



Menos cotizantes

De otro lado, también se evidenció que el número de nuevos afiliados inactivos al Sistema General de Pensiones se incrementó en un 70 por ciento, en el periodo analizado (de mayo a mayo).



Para el 2021, según el estudio de la firma, esta cifra disminuye en un 19,9 por ciento, al pasar de 1,1 millones a 884.911, una vez se comenzó a recuperar la tasa de empleo.



“Los afiliados inactivos son aquellos trabajadores que en los últimos seis meses no han realizado ninguna cotización o aporte a su pensión. Desde la pandemia se han sumado 1.087.970 nuevos inactivos que no están cotizando a pensiones, aunque están registradas. Esto puede indicar dos cosas: que hay menos personas en la formalidad y que hay un mayor nivel de desempleo. El punto clave en esto, es que son mil ochocientas personas que están poniendo en riesgo su pensión, o que si llegan a fallecer, sus familias no van a poder acceder a una pensión de supervivencia”, señaló el director general de la firma Cómo Me Pensiono.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS