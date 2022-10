El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, Sisbén, permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos.



Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan.



De acuerdo con la página oficial del Sisbén se permite el registro a sus bases de datos de cualquier persona con documento vigente y residente en hogares particulares.



"La encuesta no se aplica en lugares especiales de alojamiento (LEA). Una vez hecho el registro en la base de datos, esta​​ genera el grupo de la persona, el cual obedece a las condiciones de vida e ingresos del hogar", se lee en el portal.



En esa línea, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, dio a conocer que en el proceso de inscripción para el periodo 2023-1, los nuevos aspirantes deberán tener en cuenta que, para inscribirse y ser favorecidos con la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula, es necesario que se encuentren registrados en la base certificada nacional de SISBEN IV, lo cual permitirá ser considerados como potenciales beneficiarios.

UIS

En el Sisbén IV se establecieron cuatro grupos:

Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos)

Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A)

Grupo C: vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza)

Grupo D: población no pobre, no vulnerable.



Para el Ministerio, los aspirantes a realizar sus estudios superiores en las Unidades Tecnológicas, en este caso en Santander, y que no necesitan hacer uso de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula pueden hacer su proceso de inscripción sin requerir el SISBEN IV.



Esta disposición del Ministerio de Educación Nacional, de SISBEN IV, aplica solo para aspirantes nuevos y estudiantes antiguos que soliciten readmisión y que no hayan pertenecido a la Política de Gratuidad.

