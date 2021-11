Conozca cómo puede solicitar la encuesta Sisbén IV por internet

Los hogares que residan en Bogotá y que aún no hacen parte de la base de datos del Sisbén IV, ya no necesitarán dirigirse de manera presencial a los puntos de atención de la RedCade para solicitar que se les aplique la encuesta.



La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Planeación, dispuso un aplicativo virtual para que las personas puedan solicitar la encuesta desde ahí.

Los pasos son los siguientes:

1. Ingresar a la página web www.sdp.gov.co



2. Hacer clic en el botón -Sisbén-, que se encuentra en la parte izquierda de la página, debajo de la sección -Enlaces de Interés-.



3. En la pestaña -Consultas-, hacer clic en -Solicite aquí la encuesta Sisbén IV. También lo puede hacer directamente en el siguiente enlace https://sisbensol.sdp.gov.co



4. Incluir los datos de identificación de los integrantes del hogar y de la vivienda que habitan.



5. Al terminar este procedimiento, le será confirmado su registro.



Hay que recordar que este registro deberá estar a cargo de la o el jefe de hogar, quien deberá tener a mano todos los documentos de identificación necesarios de quienes conforman el hogar, así como un recibo de energía o agua con dirección actualizada.



