Le contamos cómo revisar el puntaje de Sisbén

Con el objetivo de mejorar el alcance de los programas sociales, las autoridades competentes se encuentran actualizando las bases de datos que contienen la información del Sisbén, el sistema que identifica la población vulnerable en el país a través del Departamento Nacional de Planeación.



De hecho, más del 70% de las bases de datos del sistema no se actualizaban desde 2011, razón por la cual se hacía necesaria dicha modernización para focalizar de mejor manera las ayudas para los colombianos más vulnerables.



En primera medida, un ciudadano colombiano o extranjero puede diligenciar la encuesta del Sisbén con su documento de identificación (cédula de ciudadanía) y para conocer más detalles de su afiliación, el usuario debe ingresar a la página web del Sisbén, tramitar el formulario correspondiente seleccionando el tipo de documento, el número del mismo y seguidamente el sistema realizará la consulta respectiva.



El nuevo sistema, denominado ‘Sisbén IV, ya se encuentra vigente en el país pero es importante que todos los usuarios de esta base de datos revisen que efectivamente su información personal se encuentre actualizada, ya que el hecho de estar registrado en el sistema no garantiza automáticamente que pueda ser beneficiario de las ayudas sociales que las autoridades han destinado para las personas en condición de pobreza.



¿Cómo saber el puntaje del Sisbén?

Cabe destacar que existen varios grupos a través de los cuales se categoriza el riesgo de cada uno de los usuarios. Así las cosas, quienes se encuentran en categoría A son aquellos que se encuentran en situación de pobreza extrema y la cobertura del sistema ‘Sisbén IV’ es de casi el 100%.



Seguidamente, el grupo B categoriza a todos los colombianos que se encuentran en situación de pobreza moderada y su capacidad de generar ingresos es mayor que la del grupo A. La cobertura del ‘Sisbén IV’ en este grupo es de más del 80%.



Quienes se encuentran en el grupo C son aquellos usuarios que están en riesgo de caer en pobreza y finalmente quienes pertenecen al grupo D no se encuentran en condición de pobreza ni de vulnerabilidad.



De acuerdo con esta clasificación, el Departamento Nacional de Planeación prioriza las necesidades de los usuarios del Sisbén, es dicho puntaje el que determina, después de la evaluación correspondiente, si se es potencial beneficiario de los programas sociales del Gobierno Nacional para asistir a los más vulnerables en el país.



Es importante tener en cuenta que para consultar el puntaje del Sisbén, o la categoría a la cual pertenece, el usuario debe ingresar a la página oficial del Sisbén, diligenciar los datos y seguidamente el sistema arrojará la información solicitada.



