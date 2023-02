El subsidio está dirigido a los colombianos interesados en adquirir vivienda nueva urbana y rural en el territorio nacional, siempre y cuando no hayan sido beneficiarios de un subsidio de vivienda o cobertura a la tasa de interés en otras ocasiones.



En esta ocasión del Gobierno Nacional buscan beneficiar a 23.000 familias, uno de los principales requisitos es estar registrado en el Sisbén IV.

El programa 'Mi Casa Ya' dará prioridad a las personas que en la encuesta tengan una clasificación igual o inferior a D11, para el caso de los hogares urbanos, y D20 para las viviendas rurales.



Los hogares en Sisbén IV clasificados entre los grupos A1 y C7 recibirán un subsidio de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($ 34.800.000) para el pago de su cuota inicial. Por su parte, los hogares con una clasificación de Sisbén entre C8 y D11 tendrán un subsidio de 20 salarios mínimos ($ 23.200.000).



¿Cómo saber en qué nivel de Sisbén estoy?

Para conocer en qué grupo del Sisbén se encuentra tendrá que ingresar a la página www.sisben.gov.co y dar clic en la pestaña que dice 'Consulta tu grupo Sisbén'.



En la parte inferior deberá registrar su tipo de documento, número de identificación y dar clic en el botón 'consultar', el sitio web le mostrará el grupo poblacional al que pertenece.



Sisbén IV ordena a las personas en cuatro grupos:



-Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos)



-Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A)



-Grupo C: vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza)



-Grupo D: población no pobre, no vulnerable.

¡Atención!



¿Cómo solicitar la encuesta del Sisbén en Bogotá?

La solicitud de la encuesta se realiza de manera virtual, para esto necesitará los documentos de identidad de todos los integrantes del hogar y un recibo de servicio público de la residencia. Cabe resaltar que este registro no tiene costo.



Luego de esto tendrá que ingresar a la página de la Secretaría Distrital de Planeación http://www.sdp.gov.co/ hacer clic en la pestaña 'enlaces de interés' y allí se encuentra la opción 'encuesta Sisbén'.



Luego de leer las indicaciones, de clic en 'aceptar' y la página lo dirigirá a una pestaña donde se hará la solicitud de varios datos. Una vez completados los campos las solicitud será validada por la Secretaría Distrital de Planeación y se determinará si la encuesta es viable.

¿Cómo solicitar la encuesta del Sisbén a nivel nacional?

La consulta puede ser realizada por medio del 'Portal Ciudadano del Sisbén IV' (https://portalciudadano.sisben.gov.co/), que permite realizar la solicitud de encuesta.



En esta página tendrá que crear una cuenta desde cero o en caso de que ya esté registrado iniciar sesión. Una vez allí podrá ver diferentes opciones, dentro de ellas se encuentra la solicitud de encuesta, actualización de información y seguimiento de la solicitud.

Atención presencial

Ingresando al sitio web https://www.sisben.gov.co/Paginas/oficinas-regionales.aspx podrá consultar la información de los administradores municipales y coordinadores departamentales del Sisbén.



Una vez en la página encontrará los diferentes filtros que le mostrarán la información de la oficina correspondiente.

¿Qué otros beneficios se obtienen con el Sisbén IV?

El pasado miércoles el Gobierno Nacional anunció la 'Renta Ciudadana', que beneficiará a 2,9 millones de hogares Sisbén IV y alrededor de 113.000 hogares de comunidades indígenas beneficiados. De estos hogares, más de 1,6 millones están clasificados en los grupos equivalentes a situación de pobreza extrema y alrededor de 1,2 millones de hogares en pobreza moderada.



"Para definir los montos de la transferencia a los hogares, la entidad tendrá en cuenta la clasificación dada por la encuesta Sisben IV, la conformación familiar, la población indígena, las víctimas de desplazamiento forzado (inscritas con Sisben IV) y la ubicación territorial de las familias.", menciona el Gobierno Nacional.

