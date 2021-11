Conozca cómo puede solicitar la encuesta del Sisbén IV por internet

Desde este miércoles 10 de noviembre se pondrá en funcionamiento una página web para solicitar la aplicación de la encuesta Sisbén IV y para que las personas que ya estén registradas actualicen sus datos.



Esto se podrá realizar a través del Portal Ciudadano en la siguiente dirección:​https://www.sisben.gov.co/Paginas/landing.aspx

Estos son los pasos:

• En el inicio se debe dar clic en Solicitar la encuesta y completar la información de las personas del hogar.



• Gracias al proceso de verificación de información con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el sistema mostrará los datos personales del solicitante que está registrado en el Portal y quiere pedir la encuesta.



• Una vez completa la información de todos los miembros, el Portal pedirá que se identifique al jefe del hogar.



• Las solicitudes de nueva encuesta se envían a la oficina municipal del Sisbén, la cual será la encargada de efectuar la encuesta tal como si se hubiera solicitado en la oficina del municipio.



Beneficios para las personas registradas en el Portal y en la base del Sisbén:

Para los usuarios que ya están registrados en el Sisbén, una vez registrados en el Portal, pueden:



• Conocer la información general de la encuesta como los miembros encuestados en el hogar y la ubicación de la vivienda.



• Incluir un nuevo miembro en el hogar del Sisbén. Solo es posible inscribir hasta 3 personas; si el número de nuevos integrantes es mayor a 3, se deberá solicitar una nueva encuesta.



• Actualizar información básica de las personas. Deberán diligenciarse todos los datos de la persona en la ficha de acuerdo con la edad.



• Consultar el estado de la solicitud que realizó.



¿Qué no se puede hacer en el Portal?

• En el momento en que el ciudadano se registra no puede utilizar el correo de otra persona que ya esté registrada, porque el Portal indicará que ese correo es de otro usuario.



• El usuario solo puede acceder a la información de la ficha de su hogar y no tendrá acceso a información de la encuesta de otros hogares.

• Si el hogar cambió de residencia dentro del mismo municipio o se radicó en otro no podrá actualizar la información, sino que deberá solicitar la aplicación de una nueva encuesta.



• Si hay alguna persona de la ficha del hogar que ya no pertenece a él, el ciudadano no podrá retirarlo. Este trámite debe llevarse a cabo en la oficina local del municipio en donde fue encuestado.



• Hacer múltiples solicitudes por inconformidad. Es importante resaltar que hay un tiempo de espera para solicitar de nuevo la realización de la encuesta cuando esta es solicitada por inconformidad, el plazo para volver a solicitar la encuesta es de 6 meses.

