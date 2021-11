Así puede consultar y actualizar su Sisbén con el nuevo proceso

Recientemente el Departamento Nacional de Planeación realizó algunos cambios en la encuesta Sisbén. Este es un mecanismo en el cual el Estado identificado a los potenciales beneficiarios de programas sociales de acuerdo a su situación socioeconómica.

Esto implica que la información de los hogares que quieren aplicar al Sisbén IV deben estar actualizando su información. Cabe recordar que quienes clasifican quedan divididos en grupos identificados por números y letras desde A1 hasta D21. Anteriormente la clasificación era acorde a un puntaje numérico.



Estas nuevas categorías permitirán a los programas sociales identificar a la población prioritaria.



A continuación le explicamos cómo puede consultar si cuenta con clasificación en el Sisbén IV y cómo solicitar la visita a su hogar, en caso de no haber sido encuestado.

¿Cómo consultar los resultados?

Si usted se había registrado con anterioridad en la Encuesta del Sisbén, podrá consultar su clasificación en la página web.



Allí debe introducir su tipo y número de documento de identidad. Una vez hecho el ingreso, podrá ver también el estado de validación del resultado de la encuesta, la vigencia de este y la fecha de la última actualización.



El grupo A es para población en pobreza extrema, el B para pobreza moderada, el C es población vulnerable y el D para población no pobre y no vulnerable.



En caso de no estar registrado, no lo arrojará ningún resultado. En ese caso, deberá solicitar la Encuesta.

¿Cómo solicitar la Encuesta Sisbén IV?

Esta aplicación la debe pedir con la copia del documento de identidad de todos los integrantes de su hogar y un recibo de algún servicio público de la vivienda que habita. Para este trámite no necesita intermediarios y es totalmente gratis. La documentación debe remitirla a la Encuesta en la Red CADE de Bogotá.



El proceso también lo puedo hacer de forma virtual a través de la página web de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP).



Es importante que tenga en cuenta que la solicitud de la Encuesta la debe hacer el jefe de hogar.

