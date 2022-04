Con el Sisbén IV se desarrolló una nueva metodología cuyo resultado no es un índice cuantitativo, es decir, que las personas ya no tienen un puntaje de 0 a 100, sino que ahora se ordenan por grupos.



Grupos que tiene el Sisbén IV:

Existen cuatro grupos de clasificación según la capacidad para generar ingresos y las condiciones de vida:



- Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos)

- Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A)

- Grupo C: vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza)

- Grupo D: población no pobre, no vulnerable.



Además, cada uno de ellos está compuesto por subgrupos, identificados por una letra y un número que permiten clasificar más detalladamente a las personas:

- Grupo A: conformado por 5 subgrupos (desde A1 hasta A5)

- Grupo B: conformado por 7 subgrupos (desde B1 hasta B7)

- Grupo C: conformado por 18 subgrupos (desde C1 hasta C18)

- Grupo D: conformado por 21 subgrupos (desde D1 hasta D21)



Ejemplo: una persona en el nivel A1 tendrá una menor capacidad de generar ingresos y menor calidad de vida que la del A5.



También hay que tener en cuenta que con la nueva clasificación la capacidad de generación de ingresos de los hogares es a partir de sus condiciones socioeconómicas. Entre otros, se revisa la vivienda y los servicios públicos, la educación, la salud, la ocupación e ingresos y los antecedentes sociodemográficos.



¿Cómo puedo actualizar la información de mi encuesta?

Las actualizaciones de información de la encuesta Sisbén deben ser solicitadas en la oficina Sisbén del municipio.



Hay que recordar que los trámites ante la oficina del Sisbén nunca tienen costo.



Las actualizaciones y/o correcciones de la información existente en la base del Sisbén pueden ser por:



_ La incorporación o exclusión de personas de la encuesta.

_ Cambio de domicilio en el mismo municipio o por cambio de municipio.

_ Por inconformidad con la información registrada.

_ Cambio de información en alguna de las secciones de la encuesta: vivienda, hogar, personas, salud, atención a menores, educación, ocupación e ingresos.



