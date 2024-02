Es importante registrarse y mantener actualizada la información en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), ya que ese es el primer paso para poder acceder a los programas sociales y recibir diferentes beneficios. Los ciudadanos se clasifican en diferentes grupos, que se pueden consultar a través de la página web oficial.

El Sisbén permite clasificar a la población de acuerdo a sus condiciones de vida e ingresos económicos, para así poder garantizar que la inversión social del gobierno sea destinada a quienes más lo necesitan. De esa manera, sirve de referencia para que los diferentes programas de las entidades del Estado seleccionen los beneficiarios y asignen los beneficios correspondientes.

A través de herramientas técnicas y estadísticas especializadas, logra identificar, clasificar y ordenar a los ciudadanos según su situación socioeconómica. Puede registrarse en su base de datos cualquier persona con documento vigente y también residentes en hogares particulares. De esa manera, pueden acceder a programas sociales de vivienda, salud y educación, entre otros.

Sisbén Colombia: cómo saber a cuál grupo pertenezco



El Sisbén clasifica a la población en cuatro grupos. El Grupo A es de pobreza extrema y reúne a las personas con menor capacidad de generación de ingresos. El Grupo B es de pobreza moderada e incluye a los ciudadanos con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo anterior. El Grupo C es de vulnerable, es decir, la población en riesgo de caer en la pobreza. Por último, el Grupo D es para la población no pobre y no vulnerable.

Se puede consultar a qué grupo pertenece en el Sisbén con unos simples pasos. Foto: Sisbén

A su vez, cada uno de esos grupos está compuesto por subgrupos, que son identificados por una letra y un número. Eso permite identificar más detalladamente a las personas. El Grupo A tiene cinco subgrupos (desde A1 hasta A5), el Grupo B tiene siete subgrupos (desde B1 hasta B7), el Grupo C está conformado por 18 subgrupos (desde C1 hasta C18) y el Grupo D reúne 21 subgrupos (desde D1 hasta D22).

Para consultar a qué grupo pertenece, debe seguir unos simples pasos: