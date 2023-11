Siga estas recomendaciones para ser un buen ahorrador

Se aproximan las festividades de fin de año, y después de la alegría de los regalos y la nostalgia de compartir recuerdos, las personas se ponen, a sí mismas, nuevos propósitos y resoluciones que quieren cumplir durante la próxima vuelta al sol.



(Lea también: Las cuentas detrás de la propuesta de subir el salario mínimo en Colombia a 2 millones).



Una de las metas más comunes para año nuevo es empezar a ahorrar de manera efectiva. Sin embargo, la falta de conocimiento en cuanto a estrategias y la ausencia de un plan estructurado hacen que, en muchas ocasiones, el propósito se quede únicamente en palabras.

Ahorrar no es solamente una buena decisión para sus finanzas personales, sino que también desarrolla la responsabilidad, la autorregulación y la capacidad de pensar en el futuro en cada individuo. Según el Banco de la República, ahorrar “es construir nuestro propio futuro resolviendo uno a uno los problemas que hoy aquejan nuestra cultura y sociedad”.

Es por eso que le traemos una lista de recomendaciones para ahorrar dinero de manera efectiva y eficiente, según diferentes medios financieros.

Establezca un presupuesto

Este debe ser el primer paso antes de cualquier otra estrategia. Siéntese y compare de manera ordenada sus ingresos asegurados y sus gastos de cada mes, es decir, defina qué porcentaje del salario se va en vivienda, servicios, alimentación básica, etc.



Esto le permitirá saber la cantidad exacta de dinero que tiene disponible, y así puede decidir qué porcentaje de esos fondos ahorrará y qué otro usará para gastos extra del mes, como salidas a cine, comidas por fuera de casa, entre otros.



(De interés: ¿Podrían pagarle menos en la prima si estuvo incapacitado durante el año?)

Regla 50/30/20



De acuerdo con el consejo anterior, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) recomienda una conocida técnica llamada 50/30/20, que propone emplear el 50 % de sus ingresos para cubrir necesidades básicas, el 30 % para gastos prescindibles y el 20 % para ahorrar. Cabe recordar que esta técnica está sujeta, en algunos casos, a la cantidad de dinero que gane cada persona.

Facebook Twitter Linkedin

Distribuya bien sus ingresos tomando en cuenta sus necesidades básicas. Foto: iStock

Establezca objetivos

Según la página web del banco Regions, es mucho más motivador ahorrar cuando se tiene una meta clara que ahorrar indefinidamente. Sea para un viaje, un vehículo, una carrera o simplemente para tener un colchón fijo en su cuenta, es importante saber el monto total que debe reunir, para así, además, ponerse una meta de ahorro mensual basada en su propósito personal.

Facebook Twitter Linkedin

Una motivación común para ahorrar es comprarse un medio de transporte propio. Foto: iStock

Evite las deudas



Una opción siempre tentadora para conseguir deseos impulsivos o gastos inesperados grandes es entrar en una deuda con tarjeta de crédito. Sin embargo, siempre recuerde que la cuota mensual se sumará a sus gastos inevitables de cada salario, y que los intereses del préstamo pueden hacer que el producto termine siendo mucho más costoso de lo que usted cree.



(Relacionado: ¿Cómo ahorrar dinero en Navidad y Año Nuevo? Consejos efectivos para lograrlo).

Cuentas diferenciadas

Otro consejo de Regions consiste en diferenciar su cuenta de cheques de su cuenta de ahorros, para así configurar un pago periódico automático desde su cuenta donde recibe los pagos de su trabajo y usa para los gastos del día a día a una cuenta específicamente creada para ahorrar.



Esta distinción y la transferencia automática le convendrán si constantemente se ve tentado a usar todo el dinero que gana porque “lo ve disponible”.

Sea testigo de su progreso



El portal ‘Mejores Hábitos Financieros’ del Bank of America propone como un consejo final la revisión mensual de su cuenta de ahorros. Ver el crecimiento no solamente lo motivará a continuar con su propósito, sino que le permitirá corregir problemas o plantear nuevas estrategias en caso de no notar un aumento significativo.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Iván Lalinde sufrió dolorosa pérdida en su familia: 'Tenía una enfermedad fuerte'

Ana del Castillo presentó en los Latín Grammy y es criticada porque ‘hizo el oso’

¿Por qué el mentón partido se considera sensual en algunas mujeres y hombres?