¿Qué pasa con las deudas en caso de fallecimiento? Esto dice la ley en Colombia

La muerte de una persona, sobre todo cuando se trata de un familiar, supone un largo proceso para sobrellevar, debido al dolor y sufrimiento que causa su pérdida. Sin embargo, no es lo único que se debe afrontar, pues si quien falleció tenía ciertas deudas pendientes, es algo para preocuparse.



Según la ley en Colombia, la deuda no se extinguirá después de la muerte de una persona, pues en caso de que no se haya pagado un seguro como parte de los intereses de la deuda para su cubrimiento, quien reciba el patrimonio del fallecido podrá heredar, a su vez, la deuda que haya tenido.



Las deudas se pueden heredar

De conformidad con el portal especializado Gerencie, "las deudas no desaparecen con el fallecimiento de la persona, sino que se convierten en una obligación que debe ser satisfecha con las propiedades o patrimonio del fallecido".



Por lo tanto, en caso de ser heredadas, la persona que las reciba, junto a los bienes y propiedades que dejó quien falleció, podrá elegir entre repudiar la herencia (no aceptarla) o aceptarla y pagar las deudas antes de repartir los bienes, entre otras formas de solventarla.



El Ministerio de Justicia explica que: "las deudas se asignan a los herederos en la misma proporción que se le asignan los bienes. Es decir, si son 4 herederos, cada uno recibirá el 25 % de los bienes y el 25 % de las deudas".

Por otro lado, quien no esté interesado en el patrimonio de la persona que falleció (lo que incluye las deudas), tiene la posibilidad de 'repudiar la herencia', según lo establecido en el artículo 1282 del Código Civil.



En caso de tomar esta decisión, debe tener en cuenta que estará rechazando todo el patrimonio de la persona, por lo que no puede elegir aceptar una parte y otra no. Por ejemplo, la ley no permite aceptar los bienes y rechazar las deudas.



Otro de los casos que puede ocurrir, es que la persona haya obtenido la deuda y, a su tiempo, un seguro de vida respecto a la misma. De esta manera, los familiares y seres queridos tendrán la garantía de no pagar la deuda.

Tipos de deudas que pueden sostenerse después de la muerte

Estos son algunos tipos de deuda que se pueden mantener en caso de que la persona acreedora de alguna de ellas haya muerto, según portales especializados:



- Facturas médicas: si quedaron facturas médicas por pagar, es algo de lo que deberán hacerse cargo lo herederos.

- Entidades públicas: en caso de que tuviera obligaciones pendientes con entidades públicas, estas también podrán mantenerse después del fallecimiento de la persona.

- Préstamos estudiantiles: es importante leer los términos y condiciones de un préstamo estudiantil, pues aunque hay algunos que se condonan en caso de muerte, hay otros para los que no aplica.

- Deudas con bancos: cualquier tipo de deuda que haya adquirido con entidades bancarias y por la que no haya pagado un seguro de vida, podrá sostenerse después de la muerte de la persona.

​- Deudas de tipo fiscal: son deudas que deberán pagarse de manera primordial en caso de fallecimiento.

