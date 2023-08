En el caso de las personas que generan ingresos en dólares y que deben declarar renta en el país, recuerde que el proceso es distinto y debe tener en cuenta que los ingresos en moneda extranjera lo obligan a un proceso adicional.

De acuerdo con Santiago Arbouin, abogado tributarista y Socio de CMS Rodríguez-Azuero, si usted tiene cuentas bancarias en el exterior en divisas, cuyos saldos al 1 de enero de 2023 superaron los 84'824.000 de pesos, entonces además de la declaración de renta, deberá presentar la declaración de activos en el exterior.



Tenga en cuenta que esta declaración no genera impuesto adicional por pagar, es meramente informativa, pero obligatoria.



Además si usted cumplé con esta primera condición, debe tener en cuenta a la hora de presentar su declaración de renta, la fecha en la que debe declarar, si es residente fiscal en el país y las tarifas de impuestos.

Para la fecha, tenga en cuenta que esta depende del último número de su documento de identidad y así se le asigna un día en específico para declarar.



Si es residente fiscal en Colombia cuando cumple el umbral de recibir ingresos superiores a 59 millones en el año, o tiene un patrimonio superior a 190 millones o tiene consumos en tarjeta de crédito o consignaciones superiores a 59 millones de pesos en el año, si cumple alguna de estas condiciones debe declarar renta en Colombia e incluir todos sus ingresos.



Ahí debe recordar que no importa si son en dólares o en pesos colombianos y además que no importar su monto.



En el caso de las tarifas de impuesto de renta para personas naturales varían del 0% al 39%, con una tarifa fija del 15% para ganancias ocasionales.



Esta metodología se aplica a ingresos en pesos o dólares, siendo los ingresos en dólares posiblemente sujetos a mayor impacto fiscal al no estar sujetos a retención en la fuente colombiana.



También puede aplicar a las deducciones y exenciones fiscales para reducir la carga tributaria.



Las deducciones más comunes son las relacionadas con gastos médicos, educación, intereses de vivienda y donaciones. Existe la posibilidad de aplicar un descuento tributario por impuestos pagados en el exterior como consecuencia de regenerar ingreso en dólares.

Si tiene preguntas o comentarios o quiere que escribamos un tema para usted, envíe un correo, muy concreto y sin anexos a laules@eltiempo.com

