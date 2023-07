A partir del 15 de julio empezará a regir la Ley 2101 de 2021, la cual reducirá la jornada laboral de 48 a 42 horas.



De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la reducción será de manera gradual hasta 2026: en este 2023 se trabajarán 47 horas, en el 2024 se bajará a 46, en el 2025 se llegará a 44 y en el 2026 a las 42.

Por otra parte, muchas personas se preguntan si con esta reducción de su jornada laboral, también se vería reducido su salario.



La ministra de trabajo, Gloria Ramírez, aseguró que con esta ley no aplica una reducción del salario y que aquellas empresas que así lo deseen pueden acogerse de manera anticipada al cumplimiento de la ley.

Así mismo, el viceministro de relaciones laborales e inspección, Edwin Palma, expresó que la medida no afecta ni modifica las jornadas laborales inferiores de trabajadores que tienen horarios especiales.



También, aclaró que la norma está relacionada con la jornada laboral de los trabajadores del sector privado, es decir, que no aplica a los servidores públicos, siempre y cuando estos no tengan un contrato laboral con empresas del Estado, cuyas relaciones laborales se rijan por el Código sustantivo del trabajo.



Por lo tanto, el empleador debe realizar el cálculo con el nuevo valor de la hora de trabajo para de esta forma liquidar el valor de las horas extras y los recargos nocturnos, dominicales y festivos.



El viceministro recordó que ante cualquier duda, los usuarios pueden acudir a cualquiera de las oficinas de trabajo, que se encuentran en las principales ciudades del país.

Así será la reducción de la jornada laboral

