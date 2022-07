El fenómeno inflacionario y la devaluación del peso colombiano frente al dólar es una preocupación de los distintos sectores, y que toca en todos los niveles al bolsillo de los colombianos. Andesco, la asociación nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia, reconoció esta dinámica que no solo afecta a los consumidores sino, en general, a todos los actores que prestan los servicios públicos en el país.



Camilo Sánchez, presidente del gremio, explica que esta dinámica alcista es a raíz de la pandemia, pues ahora se está cobrando lo “que se dejó de pagar en pandemia”.

Así mismo, recalcó que se siente más en el bolsillo de los colombianos esta subida por el congelamiento en el precio de los servicios por más de 14 meses por cuenta de la covid-19.



“Estamos recuperando parte de lo que no pagamos en la pandemia, estamos pagando también las inversiones que se están haciendo. En la costa (...) Se están poniendo los transformadores, contadores, redes y es obligatorio ir metiendo un porcentaje cada vez que el varíe 3 por ciento el IPC”, dijo Sánchez sobre el ajuste que tienen permitido realizar los prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.



“De acuerdo con lo establecido en el artículo 125 de la ley 142 de 1994, el artículo 2 de la resolución CRA 543 de 2011 y el artículo 58 de la resolución CRA 688 de 2014, las empresas de Acueducto y Alcantarillado están facultadas para actualizar sus tarifas cada vez que se acumule una variación mayor o igual al tres por ciento (3%) en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, resalta Andesco.



Esto quiere decir, en sus palabras, que los prestadores no incrementan de manera inmediata las tarifas por el alza de los costos de materias primas e insumos, la única forma de actualizarlo es mediante este mecanismo o a través de solicitudes particulares que es un trámite administrativo que se realiza ante el ente regulador.



“La gente está todos los días hablando de que están subiendo los servicios públicos de una manera excesiva y que muy seguramente es porque las empresas están ganando mucho más que antes y que se aprovechan de la oportunidad”, señaló el líder gremial.



Y es que a la fecha, Sánchez aseguró que se ha aplicado el incremento que se presentó al mes de febrero (3,33 por ciento), lo que significaría que el aumento de mayo (3,13 por ciento), aún no se ha aplicado en la tarifa de servicio.



“Una vez se acumula el IPC en más del 3 por ciento, las empresas surten un proceso que no es de inmediato (...) En mayo tuvimos una subida, pero esa foto de mayo es la actualización tarifaria de febrero, y así mismo nos va a pasar en julio o en agosto con el efecto de mayo”, señaló Ángela Escarria, directora de Acueducto y Alcantarillado Andesco.

Costo de insumos

Entre otros factores, Sánchez fue enfático en que los altos precios de los insumos han impactado el sector de los servicios públicos.



“En caso de acueducto y alcantarillado nos preocupa los incrementos en los insumos químicos para el tratamiento y potabilización del agua donde nuestras empresas afiliadas han manifestado incrementos promedios del más del 100% en menos de seis meses, incluso algunos subieron hasta el 170%, esto ocasionado a la escasez de insumos y la subida del dólar, generando una preocupación general en el sector”, indicó el líder gremial.



Para concluir, la Asociación señala, además, que la alta inflación y escasez de recursos e interrupciones en la cadena de suministro han ocasionado que el IPC aumente, y esto repercute en el alza de los servicios públicos domiciliarios los cuales ven reflejados en las actualizaciones tarifarias que realizan los prestadores.



Al respecto Sánchez dijo: “Lo peor que le puede pasar a los prestadores de servicios públicos es que se les vaya la mano en el incremento (...) La mayoría de la gente tiene un salario mínimo”.



