¿Sospecha que perderá su empleo? Estas señales se lo confirman

iStock

7) Ya no lo invitan a las reuniones ni eventos.



Un inminente indicador de que ya no es indispensable en la compañía es que lo hagan a un lado no solo en las integraciones y eventos recreativos, sino en las reuniones de las que usted anteriormente hacía parte. Ser excluido es extremadamente revelador, además porque significa que la empresa no quiere que usted esté al tanto de lo que sucede.