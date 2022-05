En las últimas semanas el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), ha habilitado vacantes de empleo en todo el país. Para aplicar a los puestos de trabajo, debe seguir ciertos pasos en la Agencia Pública de Empleo (APE) de la entidad. Lo primero, a través de la página oficial, es crear su hoja de vida. De esta forma, la agencia podrá establecer un puente entre quienes buscan trabajo y quienes lo ofrecen a nivel nacional e internacional.



(Lea también: ¿Cuánto ganan los perfiles laborales más demandados en Colombia?)

Cabe recordar que cualquier persona puede acceder a los servicios e iniciar la búsqueda de empleo. De igual forma, toda empresa legalmente constituida puede registrar vacantes para encontrar el talento humano que requiere.



El primer paso para poder aplicar es registrarse a través de la página web de la APE. Allí debe diligenciar un formulario de intermediación laboral y postular su hoja de vida a los empleos que hay disponibles en el portal.



(Le puede interesar, además: Justo & Bueno: cierre preventivo de sus tiendas y centros de distribución)



Para encontrar las vacantes internacional debe dirigirse a la pestaña 'convocatorias en otros países' en la sección 'convocatorias especiales vigentes'.



En el registro de sus datos se recomienda diligenciar la mayor información posible para tener la oportunidad de conseguir empleo. En caso de tener Sisben, debe darlo a conocer en el formulario.



Respecto al apartado de situación laboral, esta se calculará automáticamente según la experiencia laboral que haya reportado antes. En cuanto al salario, puede colocar cuánto sería el valor dispuesto a aceptar.



(continúe leyendo: Justo & Bueno: más de 800 tiendas no abren hoy sus puertas al público).



La plataforma puede suspenderlo en dos casos: si no asiste a una entrevista de trabajo o si se inscribió a un programa y no terminó la formación.



Finalmente, cabe recordar que el formato de hoja de vida que debe adjuntar está disponible en la página del Sena. Allí le pedirán información general, de su formación académica y otros.



El Tiempo