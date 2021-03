3 consejos útiles para que no se endeude en Semana Santa

A pocos días de que llegue el puente más esperado del año, muchas familias en Colombia empiezan a planear qué harán en estos días religiosos.



Por tal razón, expertos en finanzas personales de la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda, brindan cuatro consejos para que disfrute de estos días festivos sin endeudarse y pueda viajar, comer, comprar o salir.

“En Colombia la poca planeación financiera y el sobreendeudamiento llevan a que muchas personas no cuenten con el efectivo suficiente para salir en la Semana Santa, lo que los lleva a usar desmedidamente las tarjetas de crédito y entran en crisis económica por no tener un presupuesto claro para poder gastar sin preocupaciones”, aseguraron los expertos.

1. Planee y use los ahorros

Por tal razón es importante hacer buen uso de una parte del ahorro o “colchón” que mes a mes se va formando, esto con el fin de evitar el mal uso de las tarjetas de crédito y llegar a sobregirarlas.



En este punto vale la pena recordar que el porcentaje ideal que se debe ahorrar es el 10 por ciento de los ingresos mensuales. De esta manera tendrá un salvavidas que puede usar para divertirse, en casos de emergencia o para acabar con las deudas relámpago que pudo haber adquirido. Otro de los consejos es tener límites a la hora de comprar.

2. Analice si es un capricho o algo que sí necesita

Si bien al viajar se ven nuevas e interesantes cosas hay que tener en mente qué es necesario o qué se quiere solo por el momento o por un impulso, de esta forma está cuidando su bolsillo.



“Una de las recomendaciones para poder cumplir con lo anterior es evaluar lo que se quiere comprar durante 24 horas y saber si en realidad se necesita o solo es un capricho; si después de ese tiempo se sigue pensando que es algo que le hace falta puede comprarlo”.

3. Haga un presupuesto, y ¡cúmplalo!

En Resuelve tu Deuda también afirman que para evitar el sobreendeudamiento se debe contar con un presupuesto: “En él se deben envolver todas las cuentas, de esta manera habrá conciencia de los gastos y las prioridades que se tengan, pues al regresar del viaje, las compras o las salidas, las obligaciones financieras seguirán pendientes y hay que cumplirlas para evitar sobreendeudamiento o reportes”.



Una de las maneras más fáciles de llevar un presupuesto según los expertos de la firma mexicana es: destinar el 70 por ciento de los ingresos mensuales a gastos fijos como alimentación, transporte o vivienda; y el 30 por ciento restante se puede utilizar para el pago de deudas, ahorro o entretenimiento.

Por último, los anteriores consejos corroboran que tener una planeación financiera es indispensable para cuidar el bolsillo sin dejar de divertirse. De esta manera no se excede la capacidad de endeudamiento ni se crean reportes negativos que perjudican las calificaciones crediticias.



Por eso en Resuelve tu Deuda se incentivan hábitos como el ahorro, el uso adecuado de productos y la reducción de gastos innecesarios para no caer en sobreendeudamiento y así no incentivar la cultura del no pago.

