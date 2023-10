Según presidente de la Anif, esto puede subir el salario mínimo en el 2024 en Colombia

A tan solo tres meses de que se acabe el 2023 ya se comienza a debatir cuál sería el incremento que tendría el salario mínimo para los trabajadores en Colombia.



El último incremento hecho por el gobierno y que empezó a regir desde el enero de 2023 fue de 16 por ciento. Es decir, pasó de 1.000.000 de pesos a 1.160.000.



En cuanto al subsidio de transporte, el aumento fue del 20 por ciento.



No obstante, meses previos a que se conozca la nueva cifra del incremento, desde algunos sectores económicos ya se empieza a analizar cuál sería el porcentaje.



Según Mauricio Santa María, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, el salario mínimo no debería subir más de un 9 por ciento.



En diálogo con la revista Semana, el experto aseguró que pensar que el incremento sería de dos dígitos es algo que "no se compadece con la realidad".



“Decir que va a subir el salario mínimo en dos dígitos, cuando todos esperamos que la inflación del año entrante y de este año sea de un dígito, es una propuesta que no se compadece con la realidad”, aseguró Santa María.

Mauricio Santa María, presidente de Anif y exministro de la Protección Social. Foto: Milton Díaz

Sin embargo, funcionarios del gobierno Petro ya han dado ideas de cuál sería el aumento del salario mínimo para los trabajadores en el país.



Según Diego Guevara, viceministro de Hacienda, el alza podría ser de dos dígitos, tal como se dio en el último periodo.



“Con una alta inflación, no tenemos duda de que el aumento estará en dos dígitos. Esta cifra se contempla por el comportamiento que ha venido registrando la inflación en Colombia, que, si bien ha cedido, se mantiene por encima del 11%”, comentó el funcionario de la cartera de Hacienda.



