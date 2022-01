El mercado laboral sigue recuperándose en Colombia a la par de la recuperación económica. Para el 2022 continúan las buenas expectativas y surgen nuevos sectores que podrían contribuir a esta dinámica positiva.



Según Darcio Fuentes, gerente de la Unidad Nacional de Cuentas Onsite de Adecco Colombia, el marketing, publicidad y TV, el comercio electrónico, IT y bienes raíces aportarán nuevas posiciones.



- Marketing, Publicidad, TV: en el 2018 el gasto en publicidad en Colombia superó los 1.500 millones de dólares y se espera que para el 2024 llegue a 1.950 dólares, según un estudio de Magna, la unidad centralizada de IPG Mediabrands. Además, según Fuentes, “se prevé que para el 2022 se generen al menos 10.000 nuevos puestos de trabajo en el sector, gracias al ambiente electoral y las campañas al congreso y presidencia de la república”.



En cuanto a perfiles profesionales, se cree que se requerirán con más fuerza los servicios de publicistas, diseñadores multimedia, comunicadores sociales, y perfiles con foco en creación de contenido.



- Comercio electrónico: según Adecco, este sector seguirá fortaleciéndose en el 2022 y continuará generando un gran número de plazas de empleo para: asesores de venta virtual, auxiliares de servicio al cliente postventa, auxiliares de bodega, despachadores, conductores, auxiliares logísticos, auxiliares de cargue y descargue.



En este sentido, nuevas compañías han avanzado en la construcción de sus centros logísticos de despacho en lugares como la periferia de Bogotá (Mercadolibre construyó en las afueras de la ciudad el centro logístico más grande de Latinoamérica) y multinacionales como Alibaba, han decidido hacer presencia en el país.



- IT: el mercado laboral colombiano sigue necesitando desarrolladores de software, programadores, técnicos de redes, analistas de datos, analistas de BI. De acuerdo con Fuentes, “este sector es el que más ha proporcionado empleo nuevo de alta calidad (horarios flexibles, buenas remuneraciones, beneficios extralegales) en la última década en el país”. El déficit actual con el mercado sigue siendo de más de 30.000 desarrolladores.



- Bienes raíces: en el 2020 se dio una importante tendencia por salir de las grandes ciudades aprovechando la flexibilización laboral y la virtualidad. Para el segundo semestre del 2022, según Adecco, la tendencia será la operación retorno, que si bien no alcanzará el 100 por ciento de la ocupación urbana del 2019, será muy importante.



Es por esta razón que según Adecco los especialistas en la renta y venta de finca raíz serán altamente solicitados en el mercado laboral.



