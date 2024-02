¿Se recibe el mismo salario en febrero aunque el mes tenga menos días?

Para el año 2024, el Gobierno Nacional ha establecido un nuevo salario mínimo de $1'300.000, lo cual representa un aumento del 12,07%. Además, se ha incrementado el auxilio de transporte en un 15,2%, situándolo en $162.000. Esto eleva la remuneración total a $1'462.000 para aquellos que se benefician de ambos conceptos.



Contrario a lo que algunos podrían suponer, el pago no disminuye en meses más cortos como febrero, incluso en un año bisiesto con 29 días. Esto se debe a que, para el cálculo de salarios, un mes laboral se considera de 30 días.



Por tanto, si un trabajador cumple con el periodo laboral completo, recibirá la totalidad de su salario mensual sin importar la duración real del mes. Solo se harán ajustes si el trabajador no labora la totalidad del mes.



Respecto a los descuentos aplicables, la Ley 1122 de 2007 dicta los porcentajes de cotización al Sistema General de Seguridad Social, que afectan tanto al salario mínimo como a montos superiores.



La cotización a salud es del 12,5%, repartida entre empleador (8,5%) y empleado (4%), mientras que para la pensión, el aporte total es del 16%, distribuido en 12% por parte del empleador y 4% por el empleado.



De este modo, después de deducir $52.000 para salud y otros $52.000 para pensión, un trabajador que recibe el salario mínimo tiene un ingreso neto mensual de $1'196.000.

