Con el incremento del salario mínimo, también hubo un ajuste en los subsidios de vivienda estatales para este 2022.



“Como era de esperarse, el significativo aumento en el salario mínimo impactó positivamente los montos que el Gobierno Nacional le garantiza a las familias colombianas para que se conviertan en propietarios en el 2022, facilitando así la adquisición de su vivienda nueva propia”, señaló Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En cuanto a la vivienda de segmento medio, o no VIS, su valor está entre los 135 SMMLV hasta los 500 SMMLV para este año, según indicó el Ministerio de Vivienda. Quienes estén en ese rango recibirán 500.000 pesos mensuales para el pago del crédito hipotecario durante los primeros siete años de vigencia.



Tenga en cuenta que en algunas ciudades el rango no VIS inicia en 150 SMMLV (en sitios urbanos como Bogotá, Barranquilla, Cali, etc).



“​El Gobierno nacional anunció la entrega de 100.000 coberturas para créditos hipotecarios y operaciones de Leasing Habitacional, para compra de vivienda nueva no VIS de hasta 500 SMMLV los cuales estarán disponibles hasta diciembre de 2022 o hasta agotar las existencias”, indicó el Fondo Nacional de Ahorro.



(En otras noticias: Así puede hacer un presupuesto para comprar vivienda).

En algunas ciudades el rango no VIS inicia en 150 SMMLV y no en 135 SMMLV. Foto: iStock

¿Cómo acceder?

Esto aplica únicamente para vivienda nueva, ya sea en preventa, construcción o que estando terminada no haya sido habitada.



Así que, para comenzar el proceso, debe elegir y apartar el inmueble que cumpla con las condiciones ya especificadas.



Luego, debe presentar la solicitud de crédito de vivienda o leasing habitacional ante una entidad financiera de su elección. Recomiendan visitar varios bancos y comparar los beneficios que cada uno le ofrece.



En la entidad debe firmar los documentos de postulación al subsidio no VIS. Como requisito, las entidades piden no haber recibido una cobertura de tasa de interés previamente es decir, no haberse beneficiado antes de un subsidio de vivienda.



(Lea también: ¿Por qué más colombianos están comprando motos?).



Una vez le aprueben el crédito se debe pedir el estudio de títulos del predio para rectificar que la propiedad cumple con los requisitos solicitados.



Los solicitantes pueden ser propietarios de otra vivienda, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos del programa, ya que este subsidio también puede ser para quienes deseen adquirir una segunda vivienda, señala el FNA.

La vivienda debe estar en preventa, construcción o que estando terminada no haya sido habitada. Foto: iStock

Ecobertura

Los interesados también pueden acceder a Ecobertura, el nuevo beneficio para quienes compren vivienda no VIS sostenible en el país.



“Para el Gobierno Nacional la promoción de buenas prácticas ambientales es un imperativo y un propósito que está alineado con la Agenda de Desarrollo Sostenible a 2030. Por esto, gracias a un trabajo articulado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación damos vida a la Ecobertura, una iniciativa que dinamizará la vivienda no VIS sostenible en el país”, precisó Malagón en el marco de la 55° versión de la Convención Bancaria.



Los beneficiarios recibirán una cobertura de 52 salarios mínimos para la cuota de su crédito de vivienda durante los primeros siete años. Eso significa que, los hogares que adquieran en este tipo de proyectos se beneficiarán de un monto de 10 salarios mínimos adicionales al subsidio que reciben aquellas familias que adquieren una vivienda no VIS tradicional, explicó el Ministro.



(Además: Ingreso Solidario: la fecha límite para cobrar giros de enero y febrero).



Para acceder a este beneficio debe seguir unos pasos similares a los anteriormente explicados: escoger el proyecto de vivienda de su interés que cumpla con los estándares amigables, solicitar el crédito ante la entidad bancaria de su preferencia y manifestar la intención de aplicar a la Ecobertura al momento de pedir el crédito hipotecario o leasing habitacional, según indicó el Ministerio en uno de sus comunicados.

Cumpla su sueño de comprara vivienda con los subsidios no VIS. Foto: iStock

